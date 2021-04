AMLO afirma que si hubieran respetado su triunfo en 2006, no se hubiese desatado guerra contra el narco

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si en 2006 se le hubiese respetado el triunfo, no hubiera desatado la llamada “guerra contra el narco” que convirtió a México “en un País con muchos desaparecidos y de fosas” clandestinas.

“Si nos hubiesen respetado el triunfo, nosotros no hubiésemos desatado la guerra. No me hubiese yo puesto uniforme militar y hubiese yo ido a Apatzingán a declarar la guerra que nos convirtió en un País con muchos desaparecidos y de fosas clandestinas”, dijo.