AMLO afirma que “no se puede juzgar” a Harfuch sólo por participar en reuniones en donde se fabricó la “verdad histórica”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- No se puede culpar a Omar García Harfuch, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de fabricar la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa por haber estado en las reuniones en donde se dio esa fabricación, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se puede juzgar a nadie por haber estado en la reunión, si no hay pruebas”, dijo el mandatario.

López Obrador explicó que el ex secretario de seguridad de la capital del País, estuvo en dos reuniones encabezadas por Jesús Murillo Karam, entonces procurador General de la República, en donde se fabricó la “verdad histórica”.

Y agregó: “Hasta ahora yo en que he visto no hay nada más que la participación de esas reuniones”.

López Obrador agregó que debido a que se está en temporada de elecciones, “pues ya todo es noticia, con esos propósitos”.

Y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios, competidores, otros futuros candidatos y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa con fines politiqueros”