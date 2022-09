AMLO afirma que “a todos nos conviene” que Fuerzas Armadas apoyen seguridad pública

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “a todos nos conviene” que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública.

Durante su conferencia matutina, el mandatario se manifestó a favor de la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de ampliar el plazo para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad hasta 2028.

Sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad, a todos nos conviene. No puede ser que por la politiquería, que porque les caiga mal el Presidente, que no vean con buenos ojos al Presidente, porque estamos actuando con autenticidad y buscando la transformación del país”, dijo.

López Obrador resaltó la necesidad de contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas de forma legal y no como se hacía antes en la ilegalidad y violando la Constitución.

Los que hacen “politiquería” y se oponen llevan las de perder: AMLO

El mandatario agregó que quienes se oponen y hacen “politiquería” con el tema de la seguridad, llevan las de perder.

“La verdad es que la llevan de perder por dos razones: primero porque la gente quiere la seguridad, necesita la seguridad, es su derecho que se les proteja", explicó.

El Presidente destacó que a la población no le importa "que haya pleitos ni quién es el responsable; si es el presidente municipal, los gobernadores, el Presidente, si es el poder Legislativo, el Judicial, lo que les interesa es que no les roben, no los asalten, no los secuestren, no los asesinen. Eso es lo que la gente quiere”.