AMLO advierte recursos por amparos contra Santa Lucía

TABASCO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que podría utilizar una especie de recuso legal, una facultad que tiene el Estado para "poner a salvo el interés nacional".

Ante los amparos contra la construcción del aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que podría utilizar una especie de recuso legal, una facultad que tiene el Estado para "poner a salvo el interés nacional".

"Ya estamos viendo legalmente eso, y tenemos otro recurso, que es el poner por delante el interés de la nación", dijo.En conferencia de prensa matutina en Villahermosa, se le cuestionó: ¿Y qué significa eso, señor?, en términos de se avanza o no se avanza."En su momento lo voy a dar a conocer, en su momento vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional. Eso es lo único que puedo decir", indicó.De nuevo, el presidente reiteró que uno de los más de 100 amparos que se interpusieron es del empresario Claudio X. González."Pero no puede un grupo de intereses creados detener el desarrollo del país. Eso por lo primero. No hay dificultad porque estamos en tiempo, va a haber el aeropuerto", aseveró.

Y acusó que hay personas que están dolidos porque se les fue un negocito "de algunos billullos y están utilizando todos los recursos de manera muy inmoral".

"Imagínense, la Base Aérea de Santa Lucía tiene más de 50 años y están metiendo amparos por daños ecológicos, cuando el aeropuerto se va a construir en la Base Aérea de Santa Lucía, es de sentido común. No hay ninguna razón, es nada más por frenar el avance de nuestro movimiento transformador", dijo.