AMLO advierte que seguirá mirando al pasado para saber a dónde va

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay gente que le reclama que ya no saque cosas del pasado, que se ponga a trabajar y arregle el problema de inseguridad, pero “como no voy a revisar el pasado, el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber a dónde va”.

Declara que los medios desatan una especie de amnesia colectiva al olvidar:

"Hay que estar recordando, porque los medios de información callan, quieren que se produzca una especie de amnesia colectiva. Hay quienes me reclaman: “ya no esté sacando cosas del pasado, póngase a ver como saca el problema de la inseguridad y la violencia, póngase a trabajar, ya no esté echándole la culpa a los que se fueron´, pero como no voy a revisar el pasado el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber a dónde va".

Señala que los medios convencionales no atajan los temas importantes:

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que le importa mucho que los jóvenes tengan información, porque los medios convencionales de información no analizan esos temas.