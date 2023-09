AMLO acusa influyentismo en casos Juan Collado y Uriel Carmona

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Poder Judicial de influyentismo en los casos del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y del abogado Juan Collado, de quienes se determinó la libertad.

Es muy lamentable lo de la protección al Procurador de Morelos, todo el Poder Judicial, porque no había encarte, aclarando que ya no tenía fuero, ¡pero qué influencias del procurador! Porque un juez y otro, y otro, y otro, había consigna, lamentable, la actitud del Poder Judicial.

"Y lo otro, no conozco el razonamiento para dejar en libertad al señor Collado, posiblemente es lo mismo, es que el abogado Collado era muy influyente, era el abogado más cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Cevallos, no estoy diciendo mentiras, me consta", dijo en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Tanto a Collado como a Carmona se decidió retirarles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa el día de ayer, pero permanecen bajo resguardo.

El presidente consideró que ambos fueron favorecidos por sus influencias, pues en el caso del Fiscal de Morelos, autoridades judiciales han ordenado que salga de la cárcel en cuatro ocasiones por amparos interpuestos.

Sin embargo, en el proceso de Collado, la Fiscalía General de la República no se opuso al cambio de medida cautelar, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

López Obrador tomó como ejemplos ambos casos para insistir en que el Poder Judicial debe reformarse y los jueces tienen que ser elegidos por la ciudadanía.