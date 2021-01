AMLO acusa a presidente del INE de avalar fraudes, violaciones a la ley electoral y entregar candidaturas 

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), de avalar fraudes, violaciones a la ley electoral, de entregar candidaturas por consigna y ejercer prácticas antidemocráticas.

“No somos iguales. Nosotros venimos de una lucha donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado, porque se ha hecho de la vista gorda, ante las violaciones de la ley, ante los fraudes electorales”, dijo.

López Obrador afirmó que Lorenzo Córdova ha entregado candidaturas por consigna.

“Él por consigna entregaba candidaturas, registros para nuevos partidos, durante mucho tiempo se mantuvo una política fraudulenta antidemocrática en el País”, dijo.

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia de prensa matutina sobre las declaraciones de Córdova de que las mañaneras deben de dejar de difundirse durante las campañas políticas de este año.

El mandatario contestó que su gobierno acudirá a las instancias judiciales correspondientes, en caso de que se prohíban las mañaneras.

“Porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad, eso no puede prosperar desde el punto de vista constitucional, legal”, dijo.

Y agregó: “Yo aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México, nuestro País, no pueda hablar el Presidente, no pueda informar y que no se preocupe el director del INE, no somos iguales”.

El Presidente acusó al presidente del INE de nunca protestar cuando los funcionarios de las pasadas administraciones utilizaban recursos públicos para las campañas electorales.

“Nosotros somos demócratas, ni se va usar el dinero del presupuesto, ni van a participar los funcionarios ni vamos hacer fraudes. Pero no nos puede quitar el derecho a informarle al pueblo, entonces, ¿qué quiere?, ¿que nos crucemos de brazos, que estemos atados de pies y manos con toda la campaña en contra de la mayoría de medios, de sus voceros, de los que representan el antiguo régimen?”, cuestionó.