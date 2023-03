AMLO aclara que empresas extranjeras participarán en industria de litio si sus plantas están en Sonora o donde existan yacimientos

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que en la industria del litio puede haber inversión extranjera, siempre y cuando la materia prima se utilice en plantas instaladas en Sonora y en otros estados en donde hay yacimientos.

Grupo Healy le preguntó al mandatario, luego del anuncio de que realizará una gira con Elon Musk por Sonora y de la revelación de que le habló del litio durante su videoconferencia del lunes, cómo podrán participar las empresas extranjeras en la industria nacional de ese metal.

No hay concesiones solo es LitioMx la empresa, vamos a decir es una empresa de la nación, no me gusta decir del estado porque son cosas distintas”, contestó.

AMLO aclara que empresas extranjeras participarán en industrias de litio si sus plantas están en Sonora o donde existan yacimientos. Foto: Captura de pantalla

Sector privado puede llegar a acuerdos en tema de litio, dice AMLO

López Obrador precisó que aunque el litio es de la nación, se pueden realizar acuerdos con el sector privado.

“Para vender la materia prima. Por ejemplo el uso de la materia prima en nuestro País; que se llegue al acuerdo que las plantas se encuentren en Sonora o donde esté el litio, porque no sólo hay litio en Sonora, sino en otras partes del País, que el litio se use como materia prima en México”, indicó.

El mandatario precisó que actualmente se están definiendo las condiciones bajo las cuales las compañías extranjeras participarán en la industria del litio mexicana.

En cuanto a los proyectos, inversiones y puesta en marcha de LitioMX, el mandatario precisó que se trabaja en la planeación e investigación.

“Pronto vamos a informar, nos va a llevar tiempo; esta misma planta (Tesla) no sé lo que vayan a anunciar hoy, pero es probable que la terminen, ojalá y sea antes, pero es probable que la terminen cuando no esté yo de Presidente, pero eso no importa; dejamos encaminado todo el proceso de transformación”, indicó.