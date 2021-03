AMLO aclara que deslinde de terrenos en el Sur del estado no es una expropiación: “no hay nada que temer”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El proceso de medición y deslinde de 40 predios en cinco municipios del Sur de Sonora de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no es una expropiación, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre la preocupación que hay entre los propietarios, productores y agricultores del Sur de la entidad por el proceso que comprende a más de 91 mil hectáreas y que, de acuerdo con el Presidente, se enmarca en hacer justicia a la Tribu Yaqui y restituirle las tierras que le fueron arrebatadas.

“Que no se preocupen, no se va cometer ningún abuso, no habrá ninguna expropiación en propiedades legítimas, ni en ejidos. Es hacer una revisión sobre cómo está la tenencia de la tierra, cuánto tienen los yaquis y los ejidos”, dijo.