AMLO acepta consulta sobre Metrobús

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que podría organizarse una consulta pública en la región de La Laguna para determinar si continúa o no la construcción del Metrobús.



El mandatario abrió la posibilidad de que el proyecto se someta a consideración de los ciudadanos tres días después de que él mismo canceló la obra, luego realizar un ejercicio a mano alzada, durante un acto masivo en Gómez Palacio, Durango.



Adelantó que el sondeo deberá ser organizado por los propios ciudadanos y no por el Instituto Nacional Electoral (INE).



En ese caso se podría hacer la consulta formal, pero no con el INE, con todo respeto; porque si nos va a costar más que el Metrobús, no, no, que la gente se organice y que voten un domingo: 'Sí o no'", planteó.



El tabasqueño confesó que, durante su visita a La Laguna, pretendía anunciar a los pobladores la autorización de recursos federales para invertir en ese medio de transporte.



Sin embargo, tras escuchar las quejas contra el proyecto, mientras caminaba desde su camioneta hasta el templete, se convenció de que debía ser cancelado.



"Yo llevaba ya la autorización de inversión para el Metrobús, la continuación del Metrobús a Gómez Palacio, llevaba como noticia pues, entre otras cosas. Llego y desde que me bajo de la camioneta empiezan las manifestaciones: 'No al Metrobús, no al Metrobús, no al Metrobús', pero general", relató.



El tabasqueño explicó que los inconformes vinculan el proyecto con actos de corrupción, aunque aceptó que desconoce el fondo de los señalamientos.



Dijo estar consciente de algunas resistencias al Metrobús provienen de los transportistas que se verán afectados, pero defendió su decisión de realizar la consulta exprés durante el acto que encabezó.



"No dejo de considerar que hay concesionarios del transporte público que tampoco les conviene lo del Metrobús. Todo esto interviene", señaló.