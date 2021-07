AMLO a tres años de triunfo: "Creo no haber defraudado a quienes votaron por mí"

CIUDAD DE MÉXICO.-Al cumplirse tres años de su triunfo en las urnas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que 87% de la población está de acuerdo con el cambio y 72.4% está de acuerdo con que continúe su mandato, de acuerdo con una encuesta aplicada hace unos días por el Gobierno Federal.

“Hoy cumplimos tres años del triunfo histórico de nuestro movimiento y aún recuerdo cuando el primero de diciembre de 2018, se nos acercó un joven en bicicleta y me gritó: ‘no nos vayas a fallar’. Creo que el tiempo no haber defraudado la esperanza de este joven y de los que votaron por mí”, dijo.

El Presidente reconoció que “posiblemente hay quienes imaginaron” que su gobierno sería de otra forma.

“Y han llegado a la conclusión que no comparten mis ideas y no les gusta mi estilo de gobernar, pero nadie podrá decir que no he cumplido con mi compromiso de desterrar la corrupción”, precisó.

AMLO rinde informe al tercer año de su triunfo

El mandatario rindió su informe de gobierno con motivo del aniversario del triunfo de su movimiento en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

“Estamos bien calificados, pero aspiramos a convencer a más gente, a que se vaya creando más conciencia, que haya más revolución de las conciencias, a informar, orientar, concientizar”, dijo.

López Obrador informó que sólo 22.7% contestó a la encuesta que quieren que renuncie durante la Revocación de Mandato prevista para el próximo año.