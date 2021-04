AMLO a ex embajador Landau: “No es mátalos en caliente”

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos en México, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador adoptó una actitud de "dejar hacer y dejar pasar" a los cárteles del narcotráfico, el titular del Ejecutivo dijo que entiende esa postura, pero su gobierno no piensa en arrasar y masacrar como ese país, porque son concepciones distintas de enfrentar a los grupos delictivos.

"Son concepciones distintas, por eso entiendo que él plantee estas cosas. Lo otro que también es importante; nosotros no queremos que haya masacre como antes. No es 'mátalos en caliente'. No queremos, como era antes, que agentes extranjeros profanen cuerpos de supuestos capos, no queremos eso. O sea no queremos esa violencia.

Y lo de Sinaloa, lo de Culiacán (la liberación de Ovidio Guzmán) para que no quede la menor duda, fue una instrucción que yo di porque están en riesgo la población y me importa más la vida de la gente. Entonces son concepciones distintas, a lo mejor en Estados Unidos piensan de otra manera, el exembajador Landau, que hay que arrasar, que hay que aplicar exterminio, masacrar, nosotros no", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

Asimismo, el presidente López Obrador refirió que el diplomático estadounidense respetó a su administración durante su encomienda y dijo que no es una persona mala o perversa.

"Lo que dice es lo que él cree sincero, nada más que nosotros no coincidimos con ese pensamiento", dijo el Presidente.

López Obrador calificó como una exageración el señalamiento de Landau que el 40% del territorio mexicano esté controlado por el narco.

"Es una exageración, con todo respeto. No puedo hablar de porcentajes porque el Presidente llega a todos a todos los pueblos de México y sin guardaespaldas, transito libremente por el país. Puedo ir a cualquier pueblo y no los mencionas porque no quiero contribuir estigmatizar a ningún pueblo, porque la mayoría de la gente es trabajadora, es gente buena", declaró.

Recodó que el gobierno mexicano aprobó una reforma para normar la cooperación entre agencias de seguridad en ambos gobiernos, entonces a lo mejor ellos todavía no se adaptan, pero poco a poco se tiene que ir entendiendo.

Cárteles, una distracción

El exembajador Landau consideró que el presidente de México ha adoptado, frente a los cárteles del narcotráfico, una actitud de "dejar hacer, dejar pasar", porque los considera una "distracción" respecto de su agenda que prioriza los programas sociales.

En una mesa redonda el pasado 20 de abril, organizada por el American Ambassadors Council, Landau consideró que López Obrador "tiene una agenda doméstica muy ambiciosa que es, en su mayoría, sobre programas sociales. Quiere esta gran sociedad en México, y ve a los cárteles, si se me permite la analogía, como su Vietnam, que lo ha sido para algunos de sus predecesores".

A decir de Landau, quien dejó el cargo en enero pasado con el cambio de administración en Estados Unidos, López Obrador ve a los cárteles "como una distracción para su enfoque en su agenda. Ha adoptado una actitud de 'laissez faire' (dejar hacer, dejar pasar) hacia ellos, lo cual es problemático para nuestro gobierno, obviamente, y creo que es un gran problema para México".

Advirtió que los cárteles, como ya han repetido otras instancias en Estados Unidos, "tienen control efectivo sobre grandes partes del territorio: 35% o 40%".

La realidad, dijo Landau, es que el Ejército mexicano se vio "rebasado en potencia de fuego".

"Ha adoptado básicamente una actitud de dejar hacer ante los cárteles", declaró el exembajador de Estados Unidos en México Christopher Landau sobre el presidente López Obrador.



También criticó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán y la respuesta ante el ataque de @OHarfuch pic.twitter.com/biSWO7lLEo — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 28, 2021

Expresó que una de sus preocupaciones como embajador era cómo detener "el flujo ilegal de armas de nuestro país" a México, "que permite a los cárteles estar armados hasta los dientes".

López Obrador, describió Landau, es totalmente una creación de la política doméstica mexicana. Trump no tuvo que ver con el ascenso de AMLO al poder".

Insistió que López Obrador llegó a la presidencia por el "fracaso" del PRI y el PAN.

"No hubo un cambio sustancial", señaló y agregó que los mexicanos estaban "hartos de la corrupción", y "se volcaron hacia AMLO, que es como el candidato eterno (…) compitió muchas veces. Y ofreció un cambio verdadero y les está dando un cambio significativo".