AMLO: Uso de gases contra migrantes fue caso aislado

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el uso de gas lacrimógeno que elementos de la Guardia Nacional (GN) utilizaron el pasado lunes en la frontera con Guatemala para evitar que migrantes centroamericanos entraran por la fuerza a territorio mexicano fue un caso aislado y aseguró que los migrantes fueron engañados por dirigentes quienes les aseguraron que se tenía pase automático para llegar sin problemas a la frontera norte.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que los elementos de la Guardia Nacional tienen la orden de no usar la fuerza.

"Fue un caso aislado que desde luego no vamos nosotros a aplicar. Eso no es el distintito de este gobierno, nosotros queremos la paz, queremos resolver las discrepancias con dialogo, acuerdo. Resistieron mucho los de la Guardia Nacional porque hubo también de parte de los migrantes agresión, aventaron piedras, sin embargo, resistieron los de la Guardia Nacional.

"No se cayó en la trampa de responder con violencia, que eso es lo que posiblemente buscaban los dirigentes de estas caravanas y nuestros adversarios, los 'conservas', pero afortunadamente no paso a mayores. Hay la instrucción de que no se utilice la fuerza".

El mandatario señaló que hubo migrantes que fueron engañados por algunos dirigentes, "les dijeron que no iba a haber ningún problema que llegarían a la frontera norte, y cuando se dieron cuenta que no era así, de que ya habían conseguido los dirigentes un pase automático para llegar a la frontera norte, desistieron y voluntariamente están regresando".

Detalló que ayer martes regresaron a Honduras alrededores de 200-300 hondureños a su país, "hoy también regresan otros. Otros están aceptando opciones de trabajo en el país, algunos de los que quieren regresar, les están consiguiendo trabajo en Honduras".



"No queremos que lleguen al norte y que puedan ser enganchados o víctimas de la delincuencia. Buscamos cuidar los derechos humanos", recalcó.