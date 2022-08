AMLO: “Tendencioso” y “sesgado” análisis del Centro de Estudios del Sector Privado que anticipó un sexenio perdido en crecimiento económico

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “tendencioso” y “sesgado” el estudio del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) que anticipó que su administración será un “sexenio perdido” con un “panorama gris” en materia de crecimiento económico.

“Estos expertos del sector privado no están tomando en cuenta el contexto internacional, seguramente no toman en cuentan los efectos tan devastadores de la pandemia en la economía mundial. Están nada más analizando el caso de México y seguramente tampoco están analizando otro factor externo que es la guerra de Rusia y Ucrania, y no están haciendo análisis comparados con lo que sucede en otros países. Estoy casi seguro que no tomaron en cuenta eso, y por lo mismo, no es un análisis serio, está sesgado, es tendencioso y lo que busca es atacarnos por un lado”, consideró.

De acuerdo con el CEESP, será hasta 2025 cuando el país alcance cifras pre-pandemia, debido a que sin inversión, no hay crecimiento.

Variable de “bienestar”

López Obrador añadió que los expertos deben incluir la variable de “bienestar” a sus estudios económicos.

Ya no es nada más evaluar el nivel de crecimiento, sino que se tiene que añadir el bienestar…crecimiento, no significa bienestar, puede haber crecimiento económico pero se acumula en unas cuantas manos”, precisó.

Especial

El mandatario defendió que durante su gestión hay una mejor distribución de la riqueza y del ingreso, y aunque “sea poco, el crecimiento llega a todos”.

“Y eso hace la diferencia. Pongo el caso de los salarios; durante todo el periodo neoliberal no sólo no hubo aumento de los salarios, hubo pérdida. En el tiempo que nosotros llevamos han aumentado los salarios en términos reales, son los elementos que hay que considerar para poder decir si se avanza o no se avanza”, explicó.

