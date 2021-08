AMLO: Si siguen los mismos en el INE van a ser muchas más casillas para la consulta de revocación de mandato

JALISCO, México.-AMLO declaró esta mañana que, ante la evidente falta de casillas especiales por el presupuesto limitado que fue otorgado al INE, en la próxima consulta, la cual será sobre la revocación de mandato, "habrá más casillas".

Andrés Manuel López Obrador aseguró que "si siguen los mismos", en marzo de 2022, fecha en que se prevé sea dicha consulta, habrá más puntos disponibles para salir a votar.

Si siguen los mismos, ya van a ver ustedes cuántas casillas se van a abrir ahora para la próxima, van a ser muchas casillas y esto va a ayudar para que puedan votar más", expuso López Obrador.

INE no tuvo entusiasmo en la Consulta Popular: AMLO

Sobre la consulta de este domingo 1 de agosto, el mandatario dijo que, independientemente de su carácter no vinculatorio, fue un triunfo que ciudadanas y ciudadanos hayan acudido a las casillas a expresarse. Fotografía: Gobierno de México.

Asimismo, el presidente de México también criticó al Instituto Nacional Electoral por "no tener entusiasmo" ante la realización de la Consulta Popular.

"No fue un asunto de presupuesto, fue un asunto de voluntad. Cuando se quiere, se puede. Ellos no tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia, fingen ser demócratas", aseveró.

Por último, indicó que se pudo haber extendido el número de urnas por todo el País si se hubiera pedido la colaboración de gobiernos municipales y estatales.

"Pero no, ni se hablaba del tema, cruz, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que regrese Jesús. No querían nada.", finalizó AMLO.

Según los resultados del conteo rápido de la Consulta Popular, solo el 7.11 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal salieron a emitir su opinión el pasado domingo, donde 6 millones 510 mil 857 personas votaron "Sí" y 102 mil 879 por el "No".