AMLO: Si lo quiere el pueblo, voy a estar hasta septiembre de 2024 y me jubilo

CIUDAD DE MÉXICO.-En la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó una vez más que no se reelegirá en las elecciones del 2024, al considerarse un demócrata y maderista.

AMLO reiteró estar a favor del sufragio efectivo y de la no reelección, por lo que, "si lo quiere el pueblo", ejercerá su cargo hasta 2024 y después se jubilará.

"Si lo quiere el pueblo, voy a estar hasta finales de septiembre de 2024 y me desaparezco, me jubilo. No vuelvo a participar en política, ni voy a asistir a ninguna conferencia, ni voy a aceptar ninguna invitación para estar en la vida pública. No voy a estar contestando, mandando mensajes en Face o Twitter, nada, nada de nada, ni con mis hijos voy a hablar de política.

Escribirá un libro sobre el pensamiento conservador

Indicó que cuando termine sus funciones como presidente de México, se irá a Palenque "a cuidar árboles". Además, se dedicará a continuar escribiendo libros, labor que aseguró le ayuda mucho.

El presidente expresó que realizará un libro sobre el pensamiento conservador, el cual considera será una aportación en el terreno académico, literario y no en el político.

Es un libro que tengo muchas ganas de hacer, me va a entretener. Me va a llevar tiempo hacerlo", agregó.

Por último, aseveró que mientras tanto seguirá "trabajando el doble, 16 horas diarias" para ampliar el periodo que le queda como presidente y avanzar su proyecto de transformación.