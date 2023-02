AMLO: Oposición saldrá el domingo por un “García Luna no se toca”; admite podrían llenar el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los manifestantes que se concentrarán en el Zócalo capitalino y que saldrán en distintos estados lo harán para defender a Genaro García Luna y no para defender a la democracia.

¿Qué vienen por la ley electoral?, vienen a decir el INE no se toca, pero también García Luna no se toca y el régimen corrupto y conservador no se toca”, indicó.