AMLO: No tengo bienes ni créditos, solo la cuenta donde me pagan

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no ha adquirido ningún bien, no tiene créditos y la única cuenta bancaria es donde le depositan su sueldo como Presidente.

El mandatario fue cuestionado sobre cuándo realizará su declaración patrimonial durante la conferencia de prensa matutina.

“La declaración de bienes la voy a presentar, tengo la obligación de hacerlo. No he adquirido ningún bien, no he adquirido créditos de bancos, no tengo cuentas bancarias, sólo donde me pagan, eso lo administra Beatriz. No tengo trajeras de crédito, nunca he tenido, pero no ahora, llevo así desde hace 30 años”, dijo

López Obrador indicó que tiene sus “ahorritos” de donde maneja efectivo si requiere de algún gasto.

“No tengo tampoco nada que me pertenezca. Ya la casa de Palenque la entregué a mis hijos; claro, que mediante un procedimiento legal cuando ellos peden disponer de la casa ya que yo no esté en este mundo, cuando pase a mejor vida. Nunca me ha interesado el dinero, no es un propósito para mí tener dinero”, dijo.