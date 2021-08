AMLO: "Ni las potencias que hablan del cambio climático llevan a cabo un mejor programa que Sembrando Vida"

COLIMA, México.-Durante su visita a Colima, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el plan de reforestación que forma parte del programa "Sembrando Vida" es el más importante en el mundo.

Para fundamentar su declaración, AMLO destacó que no hay otro país en el mundo en donde se estén destinando mil 300 millones de dólares al año para la reforestación.

No quiero herir susceptibilidades, pero ni las potencias, que sus políticos hablan día y noche del cambio climático, llevan a cabo una acción de esta importancia y grandeza", indicó López Obrador.

Sembrando Vida es uno de los mejores programas que se están aplicando en el País: AMLO

El presidente de México reveló que hasta la fecha, gracias a "Sembrando Vida" hay 4 mil 891 sembradores en Colima que están cultivando 12 mil 229 hectáreas, por lo que dijo, es uno de los mejores programas que su gobierno está aplicando en el País.

"Cada uno de estos sembradores recibe un jornal de cinco mil pesos mensuales para cultivar su parcela, sea pequeño propietario o sea ejidatario y sembrar lo que se da en Colima, ya sea árboles frutales o maderables", agregó.

Por último, AMLO aseveró que se seguirá ayudando a la población de Colima, puesto que la entidad ha resultado muy afectada por la tercera ola de Covid en el País. "Vamos a continuar para que no falten las camas, sobre todo no falte la atención médica, no falten los medicamentos", mencionó.