AMLO: Modelo económico de México no es “copia” y es “muy mexicano”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el modelo económico de México como social, democracia, participativa y humanista.

Al manifestar que "no es copia" y "muy mexicano", el presidente López Obrador aseguró que su modelo económico ha dado resultados.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el jefe de Ejecutivo federal afirmó que la clave para que su modelo económico esté dando resultados ha sido destinar el presupuesto al pueblo y en espacial a los más pobres.

Reprochó que sus adversarios conservadores estén buscando modelos o recetas económicas en el extranjero.

"¿Cómo se llamaría ese modelo? ¿Cuál sería el nombre?", se le preguntó.

Ya hablé y en una ocasión escribí un libro que se llama `La Economía Moral´, pero podría ser social, democracia participativa y humanista. Nunca me he puesto a caracterizar lo que estamos haciendo, pero sin duda es algo del todo nuevo, muy mexicano, no es copia.