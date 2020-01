AMLO: ‘Me dio gusto que el Papa ofreciera disculpas’

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al papa Francisco por disculparse luego de que le diera un manotazo a una mujer que lo jaló en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

En su conferencia matutina, el mandatario dijo que "el Papa hizo muy bien en ofrecer disculpas".

"A veces para las fotos agarran a uno y hasta truena la nuca, pero así son las cosas. Me dio mucho gusto que ofreciera disculpas el Papa porque hay que tener paciencia".

El papa Francisco usó su mensaje de Año Nuevo para denunciar la violencia contra las mujeres, horas después de golpear la mano de una mujer que le había jalado hacia ella. https://t.co/0Czq9LGEAm pic.twitter.com/RWHAoggxt5 — CNN en Español (@CNNEE) January 1, 2020

En días anteriores circuló un video en redes sociales en el que se ve al papa Francisco manotear con una mujer porque lo tomó del brazo y lo jaló para saludarlo.

Ante esta situación, el religioso se molestó y separó a su seguidora.

Sobre este hecho, el Presidente dijo que él mismo ha sufrido momentos donde las personas lo jalan.

"Somos seres humanos todos, que nadie diga 'yo no he perdido la calma o abandonado la cordura'. Hay estas cosas que se presentan y cualquier ser humano reacciona así, que nadie diga 'yo no actúo de esa manera'".