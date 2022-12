AMLO: Asegura que el tren Maya estará listo para 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que los trabajos para terminar el Tren Maya no paran y se labora incluso de noche. Haciendo énfasis al esfuerzo y al enorme compromiso de los trabajadores por concluir esta obra. Y que además esta gran obra de infraestructura y orgullo mexicano, será inaugurada en 2023.



Presidente difundiendo un mensaje sobre el tren Maya. | @lopezobrador_

"Se están colocando, hasta en la noche, los rieles para los mil 554 kilómetros del Tren Maya. Esta foto es del tramo a cargo de Grupo Carso".

La construcción de los rieles del Tren Maya están por terminar. | @lopezobrador_



El sábado pasado, López Obrador reiteró que para causar el menor daño al medio ambiente y al patrimonio cultural, el Tramo 5 del Tren Maya en Quintana Roo será construido por medio de un viaducto elevado de 2.5 metros a nivel del suelo.

Además el mandatario publicó un vídeo en sus redes sociales para informar de la visita que realizó a Tulum, Quintana Roo, con el fin de supervisar las obras en distintos tramos.

Durante la visita estuvo acompañado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, así como por el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May.

"Aunque algunos no quieran aceptarlo o no lo sepan, se necesita conocer que una obra cómo ésta, el Tren Maya de mil 554 kilómetros, no se está haciendo en la actualidad en ningún lugar del mundo, esto es un orgullo de nuestra ingeniería civil, ingeniería militar y desde luego que ha significado la participación de servidores públicos, de constructoras mexicanas y también extranjeras, que están realizando esta magna obra".

La construcción del Tren Maya ha significado tomar varias decisiones responsables para la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural. pic.twitter.com/34b5EZPSyn — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 4, 2022



En el video de poco más de nueve minutos de duración, López Obrador y otros funcionarios escuchan la explicación de un militar respecto al tramo elevado del proyecto en la zona de Tulúm, donde el tren no correrá a ras de tierra porque es un tramo con cavernas y ríos subterráneos.



La inauguración del Tren Maya, que pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, está planeada para diciembre de 2023.