AMLO: “Ahora los buscamos y antes no”, sobre desaparecidos en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que el aumento en desaparecidos es porque ahora sí se buscan y antes no.

En su conferencia “mañanera”, AMLO acusó que ningún gobierno se había ocupado en los desaparecidos y en cambio ahora toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a este asunto.

Está haciendo un trabajo, como nunca, de búsqueda, ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos, como ahora. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso y a buscar fosas clandestinas, porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico y durante esa guerra murieron muchos y los desaparecían . Entonces cuando llegamos asumimos la responsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares y es lo que estamos haciendo sin ocultar nada".

"¿A qué atribuye este incremento en su gobierno?", se le preguntó.

Puede ser a que los buscamos y que antes no. Es algo parecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito con esas características los asesinatos de mujeres y a partir de que llegamos se comenzó a clasificar, que es también otra nota de toda la prensa conservadora, hipócrita, que cuando se desató la guerra en el tiempo de (Felipe) Calderón, en vez de oponerse y repudiar esa decisión fatal la aplaudieron, lo que pasaba y no se sabía".