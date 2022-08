AIFA: "Es el menos saturado. Y el único con funciones de lucha libre", ironiza Sergio Sarmiento

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró afirmara que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es el mejor de América Latina, el periodista Sergio Sarmiento respondió de forma irónica.

El periodista respondió a una noticia compartida en Twitter por Joaquín López Dóriga la cual refutaba la información presentada por el jefe del ejecutivo federal.

Te puede interesar: Chumel Torres sobre los vuelos desde 20 pesos del AIFA: "No ma... ya paguen por viajar".

Sarmiento en su tuit detalló las razones por las cuales en AIFA no es el mejor de América Latino sino del mundo.

El AIFA sí es el mejor aeropuerto, no de Latinoamérica sino del mundo. Es el menos saturado. Y el único con funciones de lucha libre".

Usuarios no tardaron en responder al comentario del periodista con mensajes como: "Claro. Es tan chingón ese aeropuerto que incluso el séquito de morena no lo usa, no vaya a ensuciarse. Prefiere usar el feo AICM" o "Y si tuviera torneos de tenis o gran premio de F1, el sarcasmo aludiría a la austeridad republicana".