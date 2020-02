AGN que estaban abiertos por 'gobiernos autoritarios', no tienen porqué cerrarse: AMLO

Ciudad de México (GH).-Los archivos históricos que resguarda el Archivo General de la Nación (AGN) que estaban abiertos “con los gobiernos autoritarios” no tienen porqué cerrarse durante su administración, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al Presidente sobre la demanda de investigadores de distintas instituciones de educación superior que reclaman que los fondos documentales de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) del Archivo General de la Nación han sido cerrados, cuando permanecieron abiertos en sexenios pasados.

La medida contradice el decreto y promesa que López Obrador hizo el año pasado de abrir incluso los archivos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), demandan los investigadores.

No hay nada que ocultar, ya se giró esa instrucción, está abierto todo el archivo o hay que ver porqué razón se cerró. Además si ya existía, si lo tenían abierto los gobiernos autoritarios, porqué lo vamos a cerrar nosotros; se me hace raro”, contestó.

López Obrador se comprometió a que hoy solicitará la información sobre los archivos y mañana informará al respecto.

”La indicación es que se abran todos los archivos, que no haya reservas; eso se acordó y se tiene que cumplir. Debe ser por algún asunto burocrático, por falta de personal”, indicó.

El Presidente agregó que “a veces los directores de las aéreas para presionar llevan a cabo ciertas acciones de resistencia, para decir: ‘cómo abro todo el archivo si no tengo personal, hacienda no me da autorización’, no se si sea este el caso”, dijo.

El fondo documental DIPS o IPS contiene información generada por los aparatos de inteligencia y de espionaje para la Secretaría de Gobernación de todos los estados del País en más de 3 mil cajas que se podían consultar directamente, sin el filtro de una versión pública.

Y el fondo documental DFS -que precedió al Cisen- contiene información de espionaje generada entre 1947-1985 de la cual sólo se pueden consultar un puñado de versiones públicas con los datos personales testados.