A finales de octubre renuncian al gobierno federal aspirantes a cargos que se elegirán en 2021: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- A finales de octubre deben dejar el puesto en el gobierno federal todos aquellos funcionarios que aspiren a un cargo de elección popular en las elecciones del próximo año, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Todos los que tienen aspiraciones para participar como candidatos en las elecciones del año próximo tienen que abandonar el gobierno, ya tienen que empezar lo más pronto posible, a cambiar de trabajo, voy a decirlo ya. Pero muy pronto se tiene que ir, los que aspiran a ocupar un cargo, porque no se puede mezclar lo partidista con el gobierno”, dijo.

Y agregó: “de una vez: a más tardar en octubre, a finales de octubre todo el que aspire a finales de octubre”.

La renuncia será definitiva y no una licencia como ocurría en el pasado, con la intención de que no haya “ningún vinculo”.

“No se regresará al cargo, solamente que adelante se considere que podrían regresar, eso no hay ningún impedimento legal; lo que no quiero es que a la sombra del gobierno se promuevan candidaturas, como era antes; sufrimos mucho nosotros con eso”, aclaró.

Los funcionarios que se irán a finales de octubre “no se van corridos”, precisó y “no se van mal vistos”.

“Porque es un derecho aspirar a representar al pueblo y yo estoy seguro que los que renuncien con ese propósito van a ir a ayudar; es decir , que no son malas personas, no estoy recomendando a nadie, ni me voy a meter”, dijo.