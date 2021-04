A finales de abril arranca vacunación masiva contra Covid-19 a personal educativo en México anuncia AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- A finales de abril se iniciará con la vacunación de alrededor de 3 millones de vacunas contra Covid-19 para personal educativo con miras al regreso a clases presenciales, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A finales de mes van a empezar con maestras y maestros en todo el País; 3 millones para trabajadores de la educación, puede ser un poco más o menos, porque también con la vacunación de 60 y más ya se incluye a algunos trabajadores de la educación”, dijo.

El mandatario destacó la necesidad del reinicio de clases presenciales, pues ya existen las condiciones en varios estados del País.

“Nos importa mucho el regreso a clases, no podemos dejar a los niños solos frente a televisores, a las tablas de internet; eso debe ser transitorio, porque no se ha analizado el efecto que tiene, pero sin duda no es lo mismo la educación presencial”, dijo.