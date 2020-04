A fin de mes llegarán ventiladores de EU a México

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una llamada telefónica de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien le garantizó que a finales de mes México tendrá mil ventiladores que podrá canalizar a la emergencia sanitaria, y para agradecerle el gesto de ayuda, le planteó la posibilidad de reunirse entre junio o julio próximos.

En dos mensajes difundidos en su cuenta de Twitter, el Jefe de Estado afirmó que el mandatario estadounidense le prometió que el país podrá adquirir más de estos insumos debido a que no existen restricciones para la compra de este equipo médico en Estados Unidos.

Me llamó el presidente Donald Trump para responder a la solicitud que le hicimos sobre la adquisición de ventiladores y equipo médico de terapia intensiva. Me garantizó que a finales de mes tendremos mil y podremos adquirir otros más, porque nuestro país no tiene restricciones para las compras de equipo de Estados Unidos. Es un nuevo gesto de solidaridad con México".

"Le planteé la posibilidad de encontrarnos en junio o julio para externarle nuestro agradecimiento y dar testimonio de la entrada en vigor del T-MEC", aseveró el Presidente. En la imágenes López Obrador aparece acompañado por el canciller Marcelo Ebrard. El pasado 10 de abril, el Mandatario informó que había solicitado a su par estadounidense la ayuda para que su gobierno vendiera a México 10 mil ventiladores y 10 mil monitores ante el Covid-19.

En la conferencia matutina, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) informó que debido a la pandemia de coronavirus, el flujo migratorio bajó de forma drástica respecto a lo que se registraba hasta antes de la llegada del virus. El canciller destacó que hasta ahora hay un migrante contagiado en un refugio de la Iglesia católica en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

"Se hacen todos las diferentes tipos de filtros sanitarios con las normas que la Secretaría de Salud ha emitido; solamente hemos encontrado uno que estaba en un albergue de la Iglesia en Nuevo Laredo y hemos trabajo muy de cerca con la Iglesia católica, con sus diferentes redes, desde que empezó el gobierno y así lo seguiremos haciendo".

Refirió que si hay migrantes que piden regresar a sus países por vía aérea, si sus países lo permiten, el gobierno mexicano facilitará esto. Acompañado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y el titular de la Coordinación Nacional Médica del Insabi, Alejandro Svarch, el Presidente convocó a los médicos y enfermeras de entre 60 y 65 años, que no padezcan enfermedades crónicas, para realizar trabajos en hospitales en los que no se atenderán a infectados.

Dijo que por las medidas sanitarias se estableció que a partir de los 60 años se tenían que guardar los trabajadores del Estado. "Pero consideramos que si los médicos y enfermeras que estén sanos, de 60 a 65 años, que voluntariamente deseen ayudar, podrían participar trabajando en las mismas instituciones, no en hospitales Covid, sino en hospitales donde se tiene que atender otros padecimientos, siempre y cuando no tengan una enfermedad; que no sean hipertensos, [etcétera]".

Precisó que los médicos y enfermeras que laboren por un mes, del 23 de abril al 23 de mayo, tendrán compensación salarial de 30%. López-Gatell aseguró que personal del sector Salud, y no elementos militares, se encargará de los filtros sanitarios para reducir la movilidad de personas entre municipios que tienen alto contagio y los que no lo tienen. "Se nos ha preguntado si esto implica que tenga que entrar la fuerza pública, sistemáticamente hemos respondido no".