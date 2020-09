"A ellas no les importó que fuéramos mujeres": Atenea rompe el silencio tras agresión de feministas en marcha en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-Las Ateneas, mujeres policías en la Ciudad de México, se sienten lastimadas y decepcionadas por otras mujeres quienes las insultaron y agredidas a golpes durante horas en la manifestación a favor de la despenalización del aborto.

La Subdirectora de Policía Ambiental, que forma parte del grupo de las Ateneas, Guadalupe Hernández, habló sobre las agresiones que sufrió junto con sus compañeras por parte de las manifestantes durante la marcha a favor del aborto que se realizó el lunes, señalando que pese a ser mujeres, a las integrantes de los colectivos no les importó atacarlas.

Fue la manifestación con agresiones más directas hacia nosotras, a ellas no les importó que fuéramos mujeres y atacarnos de esa forma cuando dicen ser defensoras de nosotras. Nos aventaron directamente bombas molotov y me pegaron con un martillo, no les importa pegarte en la cabeza, lo bueno que llevaba casco", detalló Hernández para El Universal.