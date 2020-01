A casi un año de la explosión en Tlahuelilpan, dinero separa a familias de víctimas

TLAHUELILPAN, Hidalgo.- A casi un año de la explosión de un ducto de Pemex, que dejó 137 personas muertas, familiares de las víctimas radicadas en este municipio de Hidalgo están divididos por los apoyos federales y estatales, e incluso han mostrado descontento por la construcción de memoriales.



Tras la tragedia los deudos y familiares reclamaron a las autoridades apoyos inmediatos y para ese fin fue creado un comité que encabeza María Guadalupe Reyes.



De acuerdo con autoridades municipales, dicho comité ha sido señalado de beneficiarse de los apoyos y de espacios para la construcción de mausoleos en la "zona cero" y hasta de cobrar a otros familiares de víctimas para edificar el suyo.



Un funcionario municipal que pidió el anonimato indicó que el Gobierno estatal envío material para la construcción de los memoriales y que Reyes cobró 100 pesos de cuota para proporcionar cemento y tabiques.

La señora también fue señalada de cobrar más de 300 pesos por un espacio para los memoriales.Reforma buscó a Reyes pero una familiar aseguró que la presidenta del comité no daría entrevistas respecto al tema.Francisco Martínez, párroco de la Iglesia de Tlahuelilpan, dijo a este diario que incluso él fue sacado del programa de apoyo a los familiares de las víctimas."No me gustaba cómo lo estaban haciendo (los memoriales) ahí, sobre los ductos, por marzo, abril (de 2019) se los comenté. Yo no me salí, me sacaron, y se los agradezco. No quiero problemas", expresó."Les di mi apoyo, para terapias, para darles aliento, mis recomendaciones, pero no sé qué pasó, hubo otros intereses (...) para el 17 se celebrará una misa aquí en la Iglesia, para quien quiera venir, asistirán obispos que traerán un mensaje para los familiares, y ya", añadió el padre.

Terreno cedido



Al inicio de la construcción de los primeros mausoleos en la "zona cero", en agosto pasado, la Fiscalía General de la República intervino en el lugar y prohibió esas obras encima del ducto de Pemex.



Sin embargo, Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, indicó que tras una reunión con deudos se llegó al acuerdo de donar ese "pedazo" de terreno a los familiares de las víctimas.



La subsecretaria en ese entonces declaró que había concretado la compra del terreno y que tenía pendiente el avalúo catastral para entregar el predio a Pemex y éste a su vez darlo en comodato a los familiares de las víctimas para la construcción del memorial.



El terreno, por dónde pasaba un canal para el riego de hortalizas, fue rellenado por tepetate donado por el Gobierno del estado.



El predio donde estalló el ducto el 18 de enero de 2018 se ubica en la localidad de San Primitivo, en los límites de Tlahuelilpan y Tlaxcoapan.



Para edificar los memoriales o nichos, se indicó que el Gobierno federal también aportaría recursos, pero la gente desconoce si eso ocurrió o no.



"Ya no sabemos ni qué pasa, primero que dieron 15 mil pesos a los deudos. El dinero no ha sido entregado a todos, luego que se apoyó para el memorial pero por ejemplo, yo no lo he construido por falta de dinero, y el comité no da explicaciones, la verdad es un relajo", dijo una señora que perdió a su hijo en la explosión.



Ella habita a unos dos kilómetros de la "zona cero", pero no sé involucra con el comité ni quiere problemas con el resto de los deudos.



"Ya la verdad no quiero saber nada, en todo hubo muchas transas. De todos. De los gobiernos y de otros familiares", dijo en la rendija de su puerta.



En tanto, el Ayuntamiento encabezado por el morenista Juan Pedro Cruz Farías ha reiterado que no existen apoyos del Gobierno estatal para "beneficios sociales" en Tlahuelilpan.