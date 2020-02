A Norma la mataron a golpes; tenía 19 años

MONTERREY, Nuevo León.- Al escurrir agua de una llave abierta en el interior de una casa, habitantes de García encontraron a una mujer asesinada, esta madrugada.



Las autoridades sospechan que el crimen fue cometido por la pareja sentimental de la fallecida, con quien vivía en el domicilio de la Colonia Valles de Lincoln.



Fuentes policiacas indicaron que la mujer, identificada como Norma García, de 19 años, había dejado de compartir la casa con el ahora sospechoso desde hace dos meses aproximadamente.



Aparentemente con él habría sostenido la pelea que derivó en el crimen.



El asesinato fue descubierto en los primeros minutos del sábado en un domicilio ubicado en la calle San Patricio, en el sector El Fraile.

Según los datos del informante, el cuerpo fue localizado por unos vecinos que acudieron a la casa porque salía agua de éste y creyeron que había una fuga.Al tocar la puerta no recibieron respuesta y después hallaron el cadáver tirado en el interior.El domicilio está en un segundo piso y el líquido caía hacia la casa en el nivel inferior, precisó la fuente.Una vecina le dio maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no tuvo éxito.La mamá de la fallecida vive a unos metros del sitio.Al sitio acudieron policías municipales y ministeriales, así como peritos para recabar evidencias.Las autoridades no han reportado la detención de sospechosos.Trascendió que la casa está o estuvo señalada como punto de venta de droga, pero esto aún es investigado.Al cuerpo se le detectaron varios golpes sin que se detallara si fue encontrado algún objeto con el que se los causaron.