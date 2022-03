“A 40 pesos el kilo”: Se dispara el precio del huevo en San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ.-De acuerdo a los costos registrados por la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, capítulo San Luis (Canacope), el huevo, el pan, jitomate y la cebolla, en las últimas dos semanas se han sumado a la lista de productos en los que sus precios han mostrado una tendencia al alza.

Te puede interesar: Limón en México: por qué el coste del cítrico alcanzó un "récord histórico" (y cuándo bajará de nuevo)

Hasta hace dos semanas, el huevo era vendido a 25 pesos por kilogramo, sin embargo, hasta este martes 22 de marzo ya se comercializa en las pequeñas tiendas y supermercados hasta en 40 pesos, señaló Armando Reyes Sias, el representante de esta organización empresarial.

Cabe mencionar que este no es el único producto que su costo se mantiene por las nubes, pues lo mismo pasa con el jitomate que en algunos lugares alcanza hasta los 30 pesos, el limón que se mantiene en casi 80 pesos por kilogramo y el refresco que la semana pasada incrementó un peso.

No hay un producto que no haya subido, están exagerando mucho en el huevo, limón, aguacate, cebolla, con precios muy altos, sabemos que muchas veces es por las cosechas en lo del campo, pero ahorita ya es en todos los productos, la gente ya no sabe qué comprar porque no alcanza para surtir las despensas para la comida de la familia", lamentó.