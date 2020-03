A 4 meses de su feminicidio, ¿qué pasado con el caso de Abril Pérez?

CIUDAD DE MÉXICO.- El lunes 25 de noviembre de 2019, el mismo día que se llevaban a cabo las protestas Contra la Violencia de Género, Abril Pérez Sagaón fue asesinada al salir de un juzgado a las 18:50 horas en el cruce de Río Churubusco e Insurgentes, cuando la víctima y un menor de 16 de años resultaron lesionados por arma de fuego. La mujer fue herida en la nuca y falleció posteriormente en el hospital.



Abril Pérez Sagaón enfrentaba una disputa legal por la custodia de sus tres hijos contra su exmarido, Juan Carlos García, quien fue CEO de Amazon en México.



Ella, al igual que él tenía un alto poder adquisitivo y era ejecutiva en DeCompras.com, en donde fue fundadora. Su ex pareja también laboró en esa empresa. Abril y Juan Carlos tenían estudios semejantes en gestión de recursos humanos y economía en la MBA en la Universidad de Harvard y, en la Universidad de Pensilvania, así como en el Tec de Monterrey.



Juan Carlos actualmente laboraba como ejecutivo en Elektra. De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Juan Carlos García se describe a sí mismo como un apasionado emprendedor de comercio electrónico y tecnología financiera.



La pelea por la custodia por sus hijos al parecer llegó hasta redes sociales en donde ambos compartieron imágenes de supuestas riñas y comentarios respecto al conflicto que mantenían. Hay quienes afirman que Juan Carlos compartió en Twitter fotos en las que se ven manchas de sangre como consecuencia de una riña con su entonces esposa. Esa cuenta actualmente se encuentra restringida.



La violencia que sufría Abril Pérez Sagaón



En los días posteriores al crimen, la hija y amigas de Abril aseguraron que Juan Carlos ejercía violencia física en contra de ella.



En enero de este año, Juan Carlos la golpeó con un bat y le causó lesiones con un bisturí mientras ella dormía. Días después, Abril denunció a su ex y en septiembre, éste ingresó al penal por tentativa de feminicidio, en donde sólo estuvo por 49 días, pues el caso fue reclasificado a violencia familiar y el ex CEO de Amazon salió en libertad.



Javier Pérez Sagaón, hermano de Abril, publicó una serie de imágenes de ella después de haber sido golpeada por su ex. En las fotos se le ve con una gran herida en la frente, otra en el mentón y una más en el cráneo, además de un ojo morado.



"Solo un cobarde es capaz de hacerle esto a una mujer. #abril Abril Pérez Sagaón no descansaremos hasta hacerte justicia", escribió Javier hace apenas unas horas.

Luego de que fueron suspendidos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Procuraduría capitalina, que en caso de que se compruebe que la expareja de Abril Pérez Sagaón fue su asesino, se abra una investigación por homicidio contra los jueces Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz Antonio quienes fueron parte de este proceso."No solo es un tema administrativo, es un tema penal y si queremos la contribución de todos los poderes en la Ciudad de México, tiene que ser completo, probablemente sea culposo, pero si fueron parte de lo que ocurrió, en caso de que se demuestre de que en efecto la expareja fue autor intelectual o material del feminicidio", dijo.El juez Mosco liberó a un médico, acusado de violar a una paciente con insuficiencia renal en un hospital de Iztapalapa.Tras el crimen de Abril Pérez Sagaón, la custodia de los tres hijos de Abril la tiene temporalmente una hermana, en tanto se resuelve un recurso que presentó el padre de los menores para que se revocara la patria potestad.Precisamente el día que fue asesinada de dos balazos en la Ciudad de México, la mujer había salido de una diligencia, en la que los dos hijos menores habían sido sometidos a pruebas sicológicas para verificar que no estuvieran siendo objeto de alienación parental.Juan Carlos García, quien fuera esposo de Abril Cecilia Pérez Sagaón, pidió que el crimen sea esclarecido y que los responsables del mismo sean llevados ante la justicia."Estoy en la total disposición de colaborar con la autoridad en la investigación correspondiente. Pese a los conflictos que tuvimos como matrimonio, jamás hubiera deseado este desenlace tan trágico", dijo el exCEO de Amazon en México a través de una carta pública.Juan Carlos admitió que "a inicios de este año, después de una severa discusión con quien fuera mi esposa, llegamos a los golpes y nos causamos daño. Fui vinculado a proceso y después de hacer valer mi defensa legal obtuve mi libertad, consecuencia de ello y en aras de concluir con las desavenencias que son inherentes a estos conflictos de divorcio, en la última audiencia que tuvimos, Abril y yo acordamos resolver ya en definitiva el conflicto que generó mi vinculación a proceso: Solo faltaba cumplir una audiencia que sería fijada en próximas fechas para que ello sucediera".Familiares y amigos de Abril señalaron a Juan Carlos de ser el principal sospechoso del crimen.Hoy, dos sujetos fueron detenidos por, presuntamente, ser los autores materiales del feminicidio de Abril Cecilia, quien fue asesinada hace cuatro meses.