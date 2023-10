7 mil migrantes en Chiapas denuncian falta de resultados en Cumbre Migratoria

TAPACHULA.- Alrededor de 7 mil migrantes centroamericanos se reunieron en la ciudad de Tapachula, en Chiapas, a modo de protesta por la falta de resultados beneficiosos para la comunidad en la pasada edición de la Cumbre Migratoria de América Latina, llevada a cabo el 22 de octubre.

Una de las principales denuncias de la caravana migrante es la falta de emisión de permisos por parte del Gobierno de México para atravesar el país y llegar a la frontera con Estados Unidos.

De manera pacífica, los asistentes portaron cadenas y banderines blancos en un llamado por paz y la obtención de documentos que les permitan dejar el lugar en el que han estado varados durante días y meses, esperando la documentación que acredite su estatus legal en México.

No tenemos otra opción de unirnos a la caravana, no tenemos dinero, trabajo, aquí en Tapachula no nos abren otro lugar y tenemos que llegar a nuestro destino. Tenemos tres meses de estar aquí esperando un permiso, venimos con la opción de hacer las cosas bien y avanzar de la mejor manera, pero no nos dan la oportunidad”, lamentó Edwin, un migrante entrevistado por el diario español EFE.