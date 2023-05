4 cosas imposibles con ChatGPT pero que Bard de Google puede hacer

ChatGPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3, desarrollado por la empresa OpenAI. A diferencia de Bard, que es un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI para seguir una instrucción en un prompt y proporcionar una respuesta detallada, ChatGPT está diseñado para interactuar de forma conversacional.

Sin embargo, esto también significa que ChatGPT no tiene acceso directo a Internet y no puede responder a preguntas sobre sitios web específicos.

Para hacerlo, tendrías que copiar y pegar el contenido del sitio web en el chat y esperar que ChatGPT lo entienda.

Bard, en cambio, tiene acceso a un buscador en línea al que está conectado en tiempo real. Esto le permite responder a cualquier pregunta sobre un sitio web con solo proporcionar el enlace. Además, A continuación te decimos otras de las principales funciones que puedes realizar con Bard pero que no te ofrece ChatGPT.

1. Tiene acceso a Internet y puedes hacerle cualquier pregunta sobre un sitio.

Bard puede resumir el contenido del sitio web para que no tengas que leerlo todo. Todavía no está disponible en español, pero te sugerimos usar este prompt:

"¿Could you summarize this article? (tu enlace)" y Bard te dará una respuesta breve y concisa.

2. Planificar viajes: Bard puede actuar como ti agente viajes.

ChatGPT también puede ayudarte a planificar un viaje, pero necesitas añadir un complemento llamado TravelBot. Este complemento te permite conversar con ChatGPT sobre tus preferencias de viaje y obtener recomendaciones personalizadas. Sin embargo, TravelBot solo está disponible en inglés y tiene una base de datos limitada de destinos y actividades.

Bard, por otro lado, puede planificar tu viaje sin necesidad de ningún complemento. Solo tienes que escribir el prompt "I am planning a trip to (ciudad).

What are the little known places I should visit?" y Bard te dará una lista de lugares interesantes y poco conocidos que puedes visitar en esa ciudad.

Además, Bard te proporcionará información adicional sobre cada lugar, como su historia, su ubicación y su horario de apertura.

3. Búsqueda en Internet.

Bard te ofrece la posibilidad de acceder a un buscador en línea al que está conectado en tiempo real algo que ChatGPT no ofrece pero es un servicio que también puedes encontrar en el buscador de Bing con GPT-4.

ChatGPT no tiene la capacidad de realizar búsquedas en Internet por sí mismo. Si quieres buscar algo en la web, tienes que salir del chat y usar otro navegador o aplicación. Esto puede ser inconveniente y romper el flujo de la conversación.

Bard, sin embargo, puede realizar búsquedas en Internet directamente desde el chat. Solo tienes que escribir lo que quieres buscar entre comillas dobles y Bard te mostrará los resultados más relevantes. Por ejemplo, si escribes “¿Quién es el presidente de México?” Bard te responderá con "El presidente de México es Andrés Manuel López Obrador". Además, Bard te sugerirá búsquedas relacionadas con tu pregunta para que puedas profundizar más en el tema.

4. Exportar el texto generado.

A diferencia de ChatGPT, puedes exportar directamente una respuesta en 2 clics.

Incluso puedes exportarla como un correo electrónico.

ChatGPT no tiene la opción de exportar el texto generado por el chatbot. Si quieres guardar o compartir una respuesta, tienes que copiarla manualmente y pegarla en otro lugar. Esto puede ser tedioso y propenso a errores.

Bard, por otro lado, te permite exportar fácilmente cualquier respuesta que generes con el chatbot. Solo tienes que hacer clic en el botón de exportar que aparece al lado de cada respuesta y elegir el formato que prefieras. Puedes exportar la respuesta como un archivo de texto, un documento de Word o un correo electrónico.