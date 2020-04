38 personas fueron detenidas tras salir sin cubrebocas en Irapuato

GUANAJUATO.- Este fin de semana, elementos de Seguridad Ciudadana de Irapuato arrestaron a 38 personas por estar en la calle sin cubrebocas, luego de las medidas impuestas por el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez para contener los contagios de coronavirus.

Los oficiales remitieron a los separos a 26 hombres y 12 mujeres, en donde el juez calificador determinó arrestos de hasta 36 horas o multas por la cantidad de mil 42 pesos.

En Celaya, este fin de semana se endurecieron las medidas con el cierre de 83 establecimientos no esenciales con apoyo de la fuerza pública.

En Guanajuato, hasta este sábado, se han registrado 246 casos confirmados de Covid-19, 19 fallecidos y 587 sospechosos.

En León, ante la necedad de la mitad de la población a cumplir con las medidas sanitarias derivadas de la pandemia Coronavirus, el alcalde Héctor López Santillana anunció que a partir este lunes se impondrán arrestos de hasta 36 horas y multas que podrían superar los 8 mil 650 pesos a las personas que salgan a las calles sin cubrebocas o no acaten las disposiciones de higiene y sana distancia.

El edil expresó su preocupación por el acelerado crecimiento de casos de Covid-19, que este viernes causó la muerte de dos personas en la ciudad de León, y hay dos más que fallecieron y que de acuerdo a sus síntomas clínicos podrían ser por el mismo virus.

López Santillana ordenó la aplicación de medidas drásticas; “con los fallecimientos confirmados la tasa de letalidad en León es del 2.3 de cada 100 personas, que es sumamente alta, el aumento a 63 caso positivos, de los cuales 23 son comunitarios”.

En una rueda de prensa virtual, destacó que ante los hechos fatales es evidente que “se nos acabó el tiempo, ya no podemos seguir permitiendo actitudes indiferentes e indolentes de quienes piensan que esto es una exageración de gobierno o de quienes piensan que no pasa nada”.

Dijo que personas de fraccionamientos residenciales o zonas altamente pobladas están saliendo a hacer reuniones o fiestas.

Precisó que las personas que salgan sin cubrebocas o no respeten las medidas de seguridad sanitaria serán acreedoras a multas de una cien veces Unidades de Medida y Actualización (86.88 pesos) y arrestos de hasta 36 horas.

La misma sanción se aplicará a quienes realicen fiestas o reuniones privadas.

En tianguis sólo se permitirá la venta de productos o artículos de primera necesidad, y en tiendas de autoservicio, de conveniencia, instituciones bancarias y financieras, y central de abastos sólo se permitirá el acceso de personas con cubrebocas, y también lo deberá llevar el personal, además se deberán cumplir todas las medidas de sanidad y sana distancia; de lo contrario se procederá a la imposición de multas o clausuras.