3 notas que no te puedes perder

AMLO, hackers y Carlos Loret de Mola: "No revelaron nada nuevo, todo ya se sabía"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que lo que los hackers Guacamaya le filtraron a Carlos Loret de Mola no fue nada nuevo, pues "ya se había dado a conocer". "Casi no pude dormir de preocupación pensando que es la gran nota, pues no tiene nada", comentó AMLO.

Caso Ayotzinapa: Fiscal Gertz Manero colabora, no obstruye: AMLO

Durante su conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la actitud del fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero en el caso Ayotzinapa ha sido de colaboración y no de obstrucción.

Caro Quintero: FGR revela motivo del desplome de helicóptero de la Marina tras análisis de caja negra

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer los detalles del incidente en el que 14 elementos de la Marina perdieron la vida durante el operativo de captura del narcotraficante Caro Quintero. El 15 de julio del presente año, iniciaron la carpeta de investigación respecto al accidente de un helicóptero de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR).