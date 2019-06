26 mil agentes en fronteras de México no es exceso: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El despliegue de 26 mil elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y Policía Federal en las fronteras Norte y Sur del País para detener la migración no es un exceso, porque se tiene que evitar la confrontación con el gobierno de Estados Unidos, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

No, porque tenemos que evitar una confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Si nos confrontamos con el gobierno de Estados Unidos podemos ganar, pero sería una batalla que nos costaría muchísimo… no queremos la guerra, la confrontación tenemos que actuar con mesura”, dijo.

El Presidente fue cuestionado sobre las imágenes de detenciones que las fuerzas armadas han realizado a migrantes en la frontera el fin de semana.

“Nosotros estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos de identificar en la frontera Sur, hacer un registro de todos los que entran en nuestro País, estamos al mismo tiempo apostando a dar opciones a los migrantes en sus lugares de origen y en México”, indicó.

López Obrador reconoció que es posible que se estén dando excesos de parte de los elementos, pero que la instrucción de su gobierno a la Guardia Nacional, Policía Federal y Fuerzas Armadas es que se cuide el no violar los derechos humanos de los migrantes.

Aclaró que la labor de la Guardia Nacional no es detener migrantes, aunque esté permitido legalmente, pues eso le corresponde al Instituto Nacional de Migración (INAMI).

“Si se dieron estos casos, no es esa la instrucción que tienen, no es hacer esa labor. Es una labor que en todo caso le corresponde a los agentes de migración, no al Ejército…no existe orden de detener a las personas que quieran cruzar el Río Bravo”, dijo.

Sobre la muerte de un padre y su pequeña niña menor de dos años originarios de El Salvador y ahogados en el Río Bravo el fin de semana, el mandatario lamentó el suceso.

“Es muy lamentable que esto suceda, siempre lo hemos condenado de cómo por mayor rechazo de Estados Unidos hay gente que pierde la vida en el desierto o cruzando el Río Bravo”, agregó.