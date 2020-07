21 diputados federales se han contagiado de Covid-19: PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- La suma de diputados federales que han resultado contagiados con Covid-19 se elevó a 21 en total desde que inició la emergencia sanitaria, informó el legislador Carlos Alberto Valenzuela, del PAN. Es decir, no se ha informado aún de 12 casos en los que el diagnóstico ha resultado positivo, pues hasta ahora oficialmente se han reportado sólo nueve casos confirmados y uno sospechoso, de legisladores federales que han padecido coronavirus.

El legislador panista informó que incluso ha habido diputados, dos del PAN, que se enteraron haber estado enfermos hasta que en las pruebas resultó que ya poseían anticuerpos.

El legislador panista indicó que de los casi 400 diputados que se presentaron al periodo extraordinario del T-MEC el pasado 30 de junio, personal de Salud Digna, la empresa que realizó las pruebas en un laboratorio móvil instalado en el basamento del Palacio Legislativo de San Lázaro, reportó que se realizaron la prueba diagnóstica 250 legisladores, pero el resto, unos 150, desdeñaron el examen, realizado sin costo para los legisladores.

En las tres horas que anduve ahí yo vi a compañeros del PAN, del PRI, de MC y del PVEM, pero de Morena habrán sido si acaso muy pocos, yo creo que para seguir al presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien no considera importante ese tipo de procedimientos para regresar a las actividades”.

El legislador dijo en entrevista que si alguna lección dejó regresar a periodo extraordinario con pruebas de por medio fue que éstas sí deben realizarse para todo tipo de actividades, para asegurarse de que las personas están sanas y no haya contagios, o en caso de detectarse personas contagiadas puedan aislarse, justo lo que ocurrió en una sola sesión de la Cámara.

Fue el caso del diputado panista Jorge Luis Preciado, quien resultó positivo en la prueba de Covid-19 y cuyo caso se conoció de forma posterior a la sesión.

Unos 40 diputados del PAN a los que tocó votar en su mismo bloque (ya que ingresaron al salón de plenos por grupos, para evitar aglomeraciones) y que de alguna forma estuvieron cercanos a él, extremaron precauciones ante la eventualidad de que haya habido un contagio.

“Muchos como yo, pese a las precauciones de distanciamiento que tuvimos nos volvimos a hacer la prueba otra vez para descartar haber sido contagiados”, expuso el diputado del PAN, quien resultó negativo, junto con los demás, en ese segundo examen.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador apuntó “hay una completa desconfianza en la estrategia del gobierno federal para combatir la pandemia y el retorno a actividades. No está domada, no se ha llegado al pico, no se ha atendido con claridad y la muestra es el desinterés de la mayoría de Morena de realizarse estas pruebas, que es lo que ha ayudado a otros países a superar la emergencia”.

Indicó que para el PAN el regreso a las actividades debe ser vía pruebas masivas para detectar a tiempo contagios y no frenar las cadenas de producción, en el caso del sector industrial.

En el caso del retorno a las actividades de la Cámara planteó que deberán seguirse realizando las pruebas, y los diputados deberían publicar cada quien la suya, “para que la gente sepa quien toma con seriedad las cosas y quien subestima la gravedad de la pandemia siguiendo la línea del gobierno federal”.

Hasta ahora se conocía de nueve diputados con Covid-19 y todos de entidades diferentes: Jorge Alcíbiades García Lara, de Baja California y del partido Movimiento Ciudadano, la diputada migrante María Libier González de Jalisco, también de MC, además de la legisladora del PES, María Rosete, de la Ciudad de México. Además el diputado de Morena José Luis Elorza, de Chiapas y la también morenista Carmen Medel Palma, de Veracruz. Del PAN suman cinco Patricia Patrón Laviada de Yucatán, Josefina Salazar, de San Luis Potosí, Adriana Dávila Fernández, de Tlaxcala, y Preciado de Colima.

A todos ellos se suma, hasta ahora como caso sospechoso de Covid-19, la diputada Wendy Briceño Zuloaga, de Morena y legisladora por Sonora, quien reportó hoy tener síntomas característicos y apenas haberse sometido a la prueba, aún sin confirmación.