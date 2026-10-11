Vacunación invernal 2026-2027 en México: Cuándo inicia y quiénes deben vacunarse contra la influenza y el COVID-19

Las vacunas indicadas pueden variar según la edad, los antecedentes de vacunación, las enfermedades de cada persona y el biológico disponible

MÈXICO.- La Secretaría de Salud prepara la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, con dosis gratuitas para prevenir complicaciones por influenza, COVID-19 y otras enfermedades contempladas en los programas de inmunización.

La estrategia está dirigida principalmente a niñas y niños pequeños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones.

De acuerdo con los lineamientos publicados por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) el 23 de septiembre de 2026, México cuenta con una planificación oficial para la campaña invernal de esta temporada. La fecha de inicio y el periodo de aplicación deben consultarse en los avisos correspondientes de las autoridades sanitarias para conocer la disponibilidad en cada localidad, indicó Telediario.

La vacunación busca reducir el riesgo de enfermedad grave y hospitalización durante los meses de frío.

Además, el Programa de Vacunación Universal mantiene la aplicación gratuita de dosis durante todo el año, por lo que no es necesario esperar al arranque de una campaña para consultar si tienes vacunas pendientes.

¿Cuándo inicia la campaña de vacunación invernal 2026-2027?

La información proporcionada señala el lunes 12 de octubre de 2026 como fecha de inicio y abril de 2027 como cierre previsto.

La dependencia informó entonces que la estrategia contemplaba vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo.

Para conocer las fechas y la disponibilidad de las dosis de esta temporada, puedes consultar los canales oficiales de la Secretaría de Salud y el documento de lineamientos del CENSIA.

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza y el COVID-19?

Las autoridades sanitarias priorizan a las personas con mayor riesgo de presentar complicaciones por infecciones respiratorias. Los grupos contemplados en la campaña invernal incluyen:

Niñas y niños de 6 meses a 4 años y 11 meses: para la vacunación contra influenza, conforme a las indicaciones del esquema.

para la vacunación contra influenza, conforme a las indicaciones del esquema. Personas de 60 años o más: por el mayor riesgo de complicaciones asociado con la edad.

por el mayor riesgo de complicaciones asociado con la edad. Mujeres embarazadas: para recibir las vacunas que correspondan durante la gestación.

para recibir las vacunas que correspondan durante la gestación. Personal de salud: por su exposición laboral a enfermedades infecciosas.

por su exposición laboral a enfermedades infecciosas. Personas de 5 a 59 años con enfermedades o condiciones de riesgo: como diabetes, cáncer, VIH y otros padecimientos que pueden aumentar la posibilidad de complicaciones.

Las vacunas indicadas pueden variar según la edad, los antecedentes de vacunación, las enfermedades de cada persona y el biológico disponible. Por eso, el personal sanitario debe revisar qué dosis corresponde en cada caso.

La Secretaría de Salud explica que la vacunación contra influenza se dirige especialmente a los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, como personas con enfermedades pulmonares o cardiacas, diabetes e inmunodeficiencias.

¿Qué vacunas contempla la temporada invernal?

La campaña se enfoca en prevenir infecciones respiratorias y reducir sus complicaciones. Las vacunas señaladas en la información proporcionada son las siguientes:

Influenza estacional: ayuda a reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con los virus de influenza incluidos en la formulación de la temporada.

ayuda a reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con los virus de influenza incluidos en la formulación de la temporada. COVID-19: busca disminuir el riesgo de enfermedad grave, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias vigentes.

busca disminuir el riesgo de enfermedad grave, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias vigentes. Neumococo: se aplica a los grupos indicados por el esquema de vacunación, entre ellos personas adultas mayores y otras personas que cumplen los criterios médicos correspondientes.

El material también menciona la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR), dirigida a mujeres embarazadas para proteger a sus bebés durante los primeros meses de vida. La Secretaría de Salud informó en abril de 2026 que incorporó este biológico a sus acciones de vacunación para proteger a los recién nacidos.

No obstante, la vacuna contra el VSR tiene indicaciones específicas y no debe confundirse con las dosis contra influenza y COVID-19. Su aplicación depende de los criterios establecidos para el embarazo y de las recomendaciones sanitarias vigentes.

¿La vacuna contra el VPH también forma parte de la campaña invernal?

La información proporcionada menciona la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) para estudiantes de quinto de primaria. Sin embargo, esta inmunización forma parte del esquema de vacunación por edad y de las estrategias de prevención del VPH; no debe presentarse como una vacuna contra las infecciones respiratorias de la temporada invernal.

La Secretaría de Salud incluye la vacuna contra el VPH en sus acciones de inmunización para niñas y niños que cursan quinto de primaria, así como para otros grupos que cumplen los criterios del programa.

Si tienes hijas o hijos en edad escolar, puedes llevar su Cartilla Nacional de Salud a la unidad médica para revisar si les corresponde esta u otra dosis pendiente.

¿Por qué es importante vacunarse antes de que aumenten las infecciones respiratorias?

Las vacunas necesitan tiempo para generar una respuesta inmunitaria. El tiempo varía según el biológico, la edad y los antecedentes de vacunación, por lo que no existe un plazo idéntico para todas las dosis.

Por esa razón, las autoridades recomiendan acudir oportunamente, en especial si perteneces a un grupo prioritario. La vacunación reduce el riesgo de complicaciones, aunque no garantiza que una persona no contraiga la infección.

También es importante mantener otras medidas de prevención, como ventilar los espacios cerrados, lavarse las manos y buscar atención médica si aparecen síntomas que requieren valoración.

¿Dónde puedes vacunarte gratis en México?

Las vacunas del Programa de Vacunación Universal se ofrecen de manera gratuita en los puntos habilitados por las instituciones públicas de salud.

Para encontrar un sitio de vacunación, puedes:

Consultar el portal oficial ¿Dónde me vacuno?.

Llamar al 079 para recibir orientación.

para recibir orientación. Acudir a tu centro de salud o unidad de medicina familiar y preguntar por las dosis disponibles.

Llevar tu Cartilla Nacional de Salud para que el personal revise tu esquema y determine qué vacunas necesitas.

No es necesario esperar al inicio de la campaña invernal para consultar si tienes una dosis pendiente. La aplicación dependerá de la disponibilidad del biológico y de las indicaciones correspondientes a tu edad y situación de salud.

¿Qué debes revisar antes de acudir?

Antes de trasladarte a una unidad médica, confirma qué vacunas están disponibles, cuáles corresponden a tu grupo de edad y si necesitas presentar algún documento adicional.

Si vas a llevar a niñas o niños, personas adultas mayores o familiares con enfermedades crónicas, informa al personal de salud sobre sus antecedentes médicos y las dosis que hayan recibido.

La vacunación es una medida de prevención que puede reducir el riesgo de complicaciones por enfermedades infecciosas. Consultar oportunamente el esquema correspondiente permite aprovechar las dosis disponibles y mantener al día la protección de toda la familia.