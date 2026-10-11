Fuertes lluvias para mañana lunes y martes en estas ciudades

Lunes 12: Simon como tormenta tropical sobre Nayarit ocasionará lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit, muy fuertes en Jalisco y Chiapas, con vientos de 90 a 100 km/h y oleaje de hasta 4 metros en costas del Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que del 12 al 14 de octubre de 2026 se esperan condiciones meteorológicas adversas en México.

CIUDAD DE MÉXICO.-El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emite su aviso de pronóstico extendido para el periodo de 72 a 96 horas, comprendido del lunes 12 al miércoles 14 de octubre de 2026. Durante estos tres días, la interacción de varios sistemas meteorológicos —entre ellos dos ciclones tropicales, un frente frío, canales de baja presión y una onda tropical— generará condiciones de tiempo severo en gran parte del territorio nacional, con énfasis en el noroeste, occidente, centro, sur y sureste de México.

A continuación, se presenta el desglose por día, los sistemas responsables y los efectos esperados en cada región.

Sistemas meteorológicos en desarrollo

1. Tormenta tropical “Simon”

El ciclón tropical Simon, que para el lunes se localizará como tormenta tropical sobre Nayarit, será el sistema más relevante en el noroeste del país. Sus bandas nubosas ocasionarán:

Lluvias puntuales intensas en Sinaloa (sur y centro) y Nayarit.

en Sinaloa (sur y centro) y Nayarit. Lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco (oeste).

en Jalisco (oeste). Vientos de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h en Sinaloa (centro y sur) y Nayarit.

en Sinaloa (centro y sur) y Nayarit. Oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en costas de Sinaloa (centro y sur) y Nayarit, con disminución gradual a lo largo del día.

Conforme avance el periodo, Simon se debilitará sobre Sinaloa, pero sus remanentes seguirán provocando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el norte y occidente del país, acompañadas de vientos fuertes.

2. Remanentes del ciclón tropical “Rachel” y frente frío número 2

Los remanentes de Rachel, localizados sobre el suroeste de Estados Unidos, interactuarán con el frente frío número 2, el cual recorrerá lentamente el noroeste y norte de México. Esta combinación generará:

Chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste y norte del país.

en el noroeste y norte del país. Rachas fuertes de viento en dichas regiones.

en dichas regiones. Ligero descenso de temperatura en el noroeste y norte.

3. Canales de baja presión, humedad y onda tropical

En el interior del país, los canales de baja presión —junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y del golfo de México, la divergencia en altura y el desplazamiento de una onda tropical sobre el Pacífico sur— mantendrán condiciones inestables que propiciarán:

Chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

en el oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional. Inclusión del Valle de México y la península de Yucatán.

Pronóstico detallado por día

Lunes 12 de octubre

Lluvias:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur y centro) y Nayarit.

Sinaloa (sur y centro) y Nayarit. Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (oeste) y Chiapas (sur).

Jalisco (oeste) y Chiapas (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste), Aguascalientes, Colima, Michoacán (norte), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y sureste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).

Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste), Aguascalientes, Colima, Michoacán (norte), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y sureste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Vientos:

60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h: Sinaloa (centro y sur) y Nayarit, disminuyendo durante el día.

Sinaloa (centro y sur) y Nayarit, disminuyendo durante el día. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California y Sonora.

Baja California y Sonora. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Costas de Baja California Sur; Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje:

3.0 a 4.0 metros: Costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. 2.5 a 3.5 metros: Costas de Sinaloa (centro y sur) y Nayarit, disminuyendo durante el día.

Costas de Sinaloa (centro y sur) y Nayarit, disminuyendo durante el día. 1.5 a 2.5 metros: Costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas:

Máximas de 35 a 40 °C: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Baja California Sur, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

Martes 13 de octubre

Lluvias:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro).

Sinaloa (centro). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Chihuahua (noreste, centro y sur), Durango (norte), Zacatecas (oeste y sur), Jalisco (norte, centro y sur) y Michoacán (norte, suroeste y este).

Nayarit, Chihuahua (noreste, centro y sur), Durango (norte), Zacatecas (oeste y sur), Jalisco (norte, centro y sur) y Michoacán (norte, suroeste y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte y oeste), Aguascalientes, Colima, Estado de México (oeste), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte, este, centro y oeste), Oaxaca (suroeste) y Veracruz (sur).

Coahuila (norte y oeste), Aguascalientes, Colima, Estado de México (oeste), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte, este, centro y oeste), Oaxaca (suroeste) y Veracruz (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Vientos:

40 a 60 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Sinaloa.

Sinaloa. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje:

1.5 a 2.5 metros: Costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas:

Máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 14 de octubre

Lluvias:

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (centro y norte).

Durango (centro y norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (noreste), Chihuahua (sur), Zacatecas (oeste y sur), Nayarit, Jalisco (norte, centro y sur), Michoacán (norte, suroeste y este), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte, este, centro y oeste), Oaxaca (suroeste, noreste y este), Veracruz (sur), Chiapas (costa y sur), Tabasco (oeste) y Quintana Roo (centro y sur).

Sinaloa (noreste), Chihuahua (sur), Zacatecas (oeste y sur), Nayarit, Jalisco (norte, centro y sur), Michoacán (norte, suroeste y este), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte, este, centro y oeste), Oaxaca (suroeste, noreste y este), Veracruz (sur), Chiapas (costa y sur), Tabasco (oeste) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Aguascalientes, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Coahuila, Aguascalientes, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Vientos:

20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila.

Coahuila. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje:

1.5 a 2.5 metros: Costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas:

Máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: Zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Recomendaciones y advertencias

El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de:

Descargas eléctricas

Rachas de viento

Caída de granizo

Además, estas precipitaciones podrían originar:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos

Deslaves

Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas

Por otro lado, las rachas fuertes de viento podrían provocar:

Caída de árboles

Daños a anuncios publicitarios y estructuras ligeras

Se recomienda a la población:

Mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y Protección Civil. Evitar zonas de riesgo como cauces de ríos, laderas inestables y zonas bajas propensas a inundaciones. Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento en las regiones con rachas fuertes. Tomar precauciones ante el descenso de temperaturas en zonas serranas durante las madrugadas. Extremar cuidados en actividades costeras y marítimas debido al oleaje elevado.

El periodo del 12 al 14 de octubre de 2026 estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en gran parte de México, derivadas de la interacción de múltiples sistemas tropicales y frontales. El noroeste del país, particularmente Sinaloa y Nayarit, enfrentará los efectos más severos por la tormenta tropical Simon, mientras que el norte, centro, sur y sureste experimentarán lluvias significativas por los canales de baja presión, la onda tropical y el frente frío número 2.