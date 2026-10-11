El huracán Simon continúa como categoría 4 frente a Jalisco con vientos de 215 km/h, lluvias extraordinarias y oleaje de hasta 10 metros, mientras Protección Civil amplía la vigilancia hacia Nayarit y Sinaloa por el riesgo de condiciones peligrosas en las costas del Pacífico mexicano

El huracán Simon continúa frente a las costas de Jalisco con vientos de hasta 215 km/h, lluvias extraordinarias y oleaje elevado, mientras las autoridades mantienen la vigilancia en el Pacífico mexicano.

Las autoridades advierten sobre lluvias de distinto nivel, vientos intensos y oleaje elevado en el Pacífico. La vigilancia también se extiende hacia el sur de Sinaloa ante el desplazamiento del sistema

El huracán Simon, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, avanzaba hacia el norte de México en paralelo a las costas de Jalisco, sin que su centro hubiera tocado tierra al momento del reporte de las 15:00 horas citado en la información original. El fenómeno mantenía vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 260 km/h y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 km/h.

Según la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro del sistema se ubicaba aproximadamente a 70 kilómetros al oeste de Playa Pérula y a 90 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, en Jalisco. Su cercanía a la costa mantenía el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y oleaje elevado en varias entidades del Pacífico mexicano.

¿Qué estados están en riesgo por las lluvias de Simon?

La circulación del huracán generaba precipitaciones de distinta intensidad en el occidente del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló los siguientes pronósticos:

Jalisco: lluvias extraordinarias en la costa y el oeste del estado.

lluvias extraordinarias en la costa y el oeste del estado. Colima: lluvias torrenciales.

lluvias torrenciales. Nayarit: lluvias intensas en el sur.

lluvias intensas en el sur. Michoacán: lluvias intensas en el suroeste.

lluvias intensas en el suroeste. Sinaloa: lluvias muy fuertes en el sur.

Estas condiciones pueden provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves y crecidas de ríos o arroyos, por lo que las personas que viven en zonas bajas, cerca de cauces o en áreas susceptibles a deslizamientos deben mantenerse atentas a las indicaciones de Protección Civil.

¿De cuánto será el oleaje en las costas del Pacífico?

Además de las precipitaciones, Simon ocasionaba oleaje elevado y una posible subida del nivel del mar en las zonas costeras.

De acuerdo con el pronóstico incluido en el reporte, las condiciones previstas eran las siguientes:

Jalisco: oleaje de 8 a 10 metros de altura, con tendencia a disminuir durante el día.

oleaje de 8 a 10 metros de altura, con tendencia a disminuir durante el día. Colima: olas de 6 a 8 metros, también con tendencia a disminuir.

olas de 6 a 8 metros, también con tendencia a disminuir. Nayarit: oleaje de 4 a 6 metros.

oleaje de 4 a 6 metros. Sur de Sinaloa: olas de 3 a 5 metros.

olas de 3 a 5 metros. Sur de Baja California Sur: oleaje de 1.5 a 2.5 metros.

Asimismo, se pronosticaba una marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Jalisco y Colima.

El oleaje elevado representa un peligro para quienes se encuentren en playas, embarcaciones o zonas próximas al mar. Por ello, es importante respetar los cierres y restricciones que establezcan las autoridades, así como evitar acercarse a rompientes y zonas inundables.

Protección Civil amplía la zona de vigilancia hacia Nayarit y Sinaloa

Ante el desplazamiento del huracán, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una nueva zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán, desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

También se mantenía una zona de prevención por vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías.

Estas delimitaciones permiten identificar los tramos costeros donde las autoridades vigilan la posible presencia de condiciones peligrosas asociadas con el ciclón.

¿Qué precauciones debe tomar la población?

Mientras se mantengan los efectos del huracán, las autoridades recomiendan permanecer en lugares seguros y seguir los avisos oficiales.

Entre las medidas preventivas se encuentran:

Evitar acercarse a playas, ríos, arroyos y zonas inundables.

No cruzar calles o caminos con corrientes de agua.

Mantenerse informado mediante los reportes de Conagua, el SMN y Protección Civil.

Atender las indicaciones de evacuación y acudir a un refugio si las autoridades lo solicitan.

Tener a la mano documentos importantes, medicamentos y artículos básicos en caso de necesitar trasladarse.

La trayectoria y la intensidad de un huracán pueden cambiar, por lo que es necesario consultar los avisos oficiales más recientes antes de tomar decisiones o desplazarse por las zonas afectadas.