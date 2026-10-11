Aumenta 20% cartera vencida de deudores bancarios

Los cuatro casos señalados en el informe involucran distintos tipos de vulneraciones y responsabilidades. La dependencia describe tanto deficiencias en sistemas de seguridad como acciones realizadas por personas con acceso autorizado a información. Foto: Pexels.

Señalan que se incrementó la morosidad en Sonora, especialmente en el rubro de vivienda

En un 20% aumentó la cartera vencida en Sonora de abril a junio de 2026 con relación a la misma fecha del 2025, al cerrar con mil 076.1 millones de pesos contra 854.8 millones, de acuerdo con la información del Banco de México.

Según datos de Banxico, la cartera total en el Estado de abril a junio es 72 mil 676.3 millones de pesos y en el 2025 fue 80 mil 328.6 millones de pesos, es decir, se redujo en 9.5%, pero la morosidad aumentó 20%, impulsada principalmente por el sector servicios e industrial.

Los sectores que registraron mayor índice de morosidad fueron: Vivienda con 557.2 millones de pesos, agropecuario, silvícola y pesquero con 468.3 millones de pesos, servicios con 389.5 millones de pesos e industria con 389.5 millones de pesos.

En el 2025 la cartera vencida mantuvo una tendencia a la baja, e incluso en el último trimestre cerró con 466.7 millones contra 511.7 millones del mismo periodo del 2024, lo que significó una disminución de 8.71%.

El economista Luis Núñez Noriega, apuntó que la cartera vencida es una señal de alerta sobre la capacidad de pago de los acreditados, pero no basta para concluir que existe una desaceleración generalizada o una crisis económica.“

Esto no indica que la economía sonorense este empeorando. Simplemente, la cartera vencida es una señal de alerta sobre la capacidad de pago de los acreditados”, puntualizó.

Para determinar la gravedad del problema, consideró que hay que comparar la cartera vencida con el crédito total.

Si el crédito crece y la cartera vencida aumenta más lentamente, la situación puede ser distinta de aquella en la que el financiamiento disminuye y los impagos aumentan.