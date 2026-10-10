Sé Feliz A.C. cumple 10 años en Ciudad Juárez: La historia de un proyecto que acerca la salud preventiva a quienes más lo necesitan

La Asociación Civil “Sé Feliz” brinda servicios de salud y diagnóstico oportuno a comunidades vulnerables que carecen de recursos para solventar estudios de laboratorio e insumos médicos.

CHIHUAHUA. — La Asociación Civil Sé Feliz celebra una década de trabajo ininterrumpido en Ciudad Juárez, Chihuahua, consolidándose como una red de apoyo clave para la prevención de enfermedades y la detección oportuna del cáncer.

Lo que inició como una iniciativa deportiva para sensibilizar a la población sobre el cáncer de mama ha evolucionado hasta convertirse en una organización con capacidad operativa para llevar servicios de salud gratuitos directamente a sectores vulnerables.

Con el paso de los años, las fundadoras y el equipo de voluntariado identificaron la necesidad de ampliar sus labores hacia la educación preventiva y el acceso a estudios clínicos.

Con motivo de su décimo aniversario, la asociación alista una serie de actividades conmemorativas que incluyen una conferencia magistral con Jorge Lozano H. el próximo 25 de octubre, así como una jornada de salud comunitaria y la proyección de su documental oficial el 29 de octubre en la Plaza Cervantina.

¿Cómo surgió Sé Feliz A.C. y cómo evolucionó para apoyar a la comunidad?

La iniciativa comenzó sin experiencia previa en la organización de eventos masivos, pero con el objetivo claro de unir a la ciudadanía en torno a la salud:

El origen con la carrera rosa: La asociación nació a partir de una carrera atlética organizada para concientizar sobre el cáncer de mama. La respuesta ciudadana superó las expectativas iniciales, logrando que comercios, gimnasios y familias enteras se vistieran de rosa para respaldar la causa.

La asociación nació a partir de una carrera atlética organizada para concientizar sobre el cáncer de mama. La respuesta ciudadana superó las expectativas iniciales, logrando que comercios, gimnasios y familias enteras se vistieran de rosa para respaldar la causa. Paso a la formalización: Ante el crecimiento del evento año con año, las organizadoras estructuraron una logística formal que dio origen a la fundación, orientada a ofrecer soluciones permanentes de salud.

Ante el crecimiento del evento año con año, las organizadoras estructuraron una logística formal que dio origen a la fundación, orientada a ofrecer soluciones permanentes de salud. La creación del ‘Pinbus’: Gracias a la recaudación de la edición 2024 de la carrera, en 2025 la asociación desarrolló e inauguró la unidad móvil conocida como “Pinbus”, la cual ha permitido realizar 15 jornadas médicas directamente en colonias periféricas y centros de trabajo.

Salud al alcance de todos: Alternativas ante costos inaccesibles

Una de las principales motivaciones de Sé Feliz A.C. es eliminar las barreras económicas que impiden a las familias trabajadoras realizarse estudios o aplicarse vacunas:

Ahorro en vacunación: Dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) alcanzan precios cercanos a los 3 mil 500 pesos en el mercado privado, un costo que supera los ingresos de un salario promedio. La asociación facilita estas aplicaciones sin costo en coordinación con las autoridades de salud.

Dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) alcanzan precios cercanos a los 3 mil 500 pesos en el mercado privado, un costo que supera los ingresos de un salario promedio. La asociación facilita estas aplicaciones sin costo en coordinación con las autoridades de salud. Romper brechas de información: La organización imparte charlas educativas en maquiladoras y comunidades aisladas para derribar mitos sobre las enfermedades y explicar la función de exámenes de rutina como el Papanicolau o las pruebas de antígeno prostático.

La organización imparte charlas educativas en maquiladoras y comunidades aisladas para derribar mitos sobre las enfermedades y explicar la función de exámenes de rutina como el Papanicolau o las pruebas de antígeno prostático. Atención en sitio: Debido a las largas jornadas laborales de la población juarense, la asociación traslada personal médico y equipo técnico a los lugares de residencia para realizar pruebas que sirven como un primer filtro médico.

Sé Feliz acercó la atención médica con el 'Pinbus' para hacer más accesible la salud a sectores necesitados.

Testimonios: Voces de prevención, superación y agradecimiento

El impacto de las jornadas de salud se refleja en la experiencia directa de pacientes, beneficiarios y profesionales de la salud que participan en las actividades de Sé Feliz A.C.:

“Yo era una de esas personas que nunca acudía a nada de eso, pero cuando me dio el cáncer ya era tarde porque yo ya lo traía. Si lo hubiera detectado a tiempo, nada de lo que pasé habría ocurrido. Por eso a todos les digo que sí se puede y que hay que checarse a tiempo” — Beneficiaria y sobreviviente de cáncer.

“Hablar de cáncer no es hablar de muerte; hablar de cáncer es hablar de oportunidad, de crecimiento y sobre todo de concientización para tener una comunidad informada” — Integrante del equipo de la asociación.

“El estudio de la próstata ahora es por medio de la sangre; es importante que los hombres pierdan el miedo y el tabú. Atendernos a tiempo es indispensable para todas las familias” — Asistente a las jornadas de salud.

“Saber que viene la vacunación e integrar a las vecinas y familiares ayuda a que todos salgamos tranquilos y satisfechos con nuestra salud” — Vecina beneficiada por el ‘Pinbus’.