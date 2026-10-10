Huracán Simón alcanza categoría 4 mientras se acerca a México por costas del Sur y provocará lluvias intensas
Se pronostica también el desplazamiento de la tormenta Rachel que interaccionará con un frente frío al noroeste del País.
MÉXICO. — El pronóstico de clima para este sábado 10 de octubre indica que el huracán Simon de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson se aproximará a las costas de Colima y Michoacán, su circulación mantendrá las condiciones para lluvias puntuales extraordinarias en Colima,
Además se prevén precipitaciones torrenciales en Jalisco y Michoacán, así como muy fuertes a intensas en el occidente y sur del país. Asimismo, se pronostican vientos intensos con rachas de 120 a 130 km/h y oleaje de 6.0 a 8.0 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima.
Por otra parte, la tormenta tropical Rachel se dirigirá a la costa oeste de Baja California e interaccionará con un frente frío cercano a la frontera noroeste de México, originando lluvias puntuales fuertes en Baja California.
Por la noche, la tormenta tropical Rachel podría impactar sobre la costa oeste de Baja California y generará vientos con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje de 5.0 a 7.0 metros de altura en la costa oeste de dicha entidad.
A su vez, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con el abundante ingreso de humedad procedente del océano Pacífico e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. Así mismo, prevalecerá el ambiente caluroso en el noroeste de México.
Pronóstico de lluvias
- Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm): Colima.
- Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Jalisco (costa y este) y Michoacán (costa y oeste).
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (noroeste y sur).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur), Guerrero (suroeste), Puebla (sureste y suroeste), Veracruz (centro y sur) y Chiapas (este y sur).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora (centro), Sinaloa (sur), Durango (sur), Guanajuato (oeste y sur), Estado de México (suroeste), Morelos, Hidalgo y Tabasco (sureste).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas máximas
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Pronóstico de viento y oleaje
- Viento de 90 a 110 km/h con rachas de 120 a 130 km/h: costas de Jalisco y Colima.
- Viento de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: costa de Baja California, Michoacán, disminuyendo durante el día.
- Viento de 40 a 60 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costa occidental de Baja California Sur (norte).
- Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Sonora y golfo de California.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Yucatán.
Pronóstico de Oleajes
- Oleaje de 6.0 a 8.0 metros de altura: costas de Jalisco y Colima.
- Oleaje de 5.0 a 7.0 metros de altura: costa occidental de Baja California.
- Oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura: costa de Michoacán.
- Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costa occidental norte de Baja California Sur.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas; además de la costa de Guerrero, disminuyendo durante el día para dicha entidad.
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Marea de tormenta de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Colima.