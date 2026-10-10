Huracán Simón alcanza categoría 4 mientras se acerca a México por costas del Sur y provocará lluvias intensas

Se pronostica también el desplazamiento de la tormenta Rachel que interaccionará con un frente frío al noroeste del País.

MÉXICO. — El pronóstico de clima para este sábado 10 de octubre indica que el huracán Simon de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson se aproximará a las costas de Colima y Michoacán, su circulación mantendrá las condiciones para lluvias puntuales extraordinarias en Colima,

Además se prevén precipitaciones torrenciales en Jalisco y Michoacán, así como muy fuertes a intensas en el occidente y sur del país. Asimismo, se pronostican vientos intensos con rachas de 120 a 130 km/h y oleaje de 6.0 a 8.0 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima.

Por otra parte, la tormenta tropical Rachel se dirigirá a la costa oeste de Baja California e interaccionará con un frente frío cercano a la frontera noroeste de México, originando lluvias puntuales fuertes en Baja California.

La tormenta tropical Rachel avanza hacia el noreste y podría provocar lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado en Tijuana y Baja California durante el fin de semana. Foto: Captura

Por la noche, la tormenta tropical Rachel podría impactar sobre la costa oeste de Baja California y generará vientos con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje de 5.0 a 7.0 metros de altura en la costa oeste de dicha entidad.

A su vez, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con el abundante ingreso de humedad procedente del océano Pacífico e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. Así mismo, prevalecerá el ambiente caluroso en el noroeste de México.

Pronóstico de lluvias

Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm): Colima.

Colima. Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Jalisco (costa y este) y Michoacán (costa y oeste).

Jalisco (costa y este) y Michoacán (costa y oeste). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (noroeste y sur).

Oaxaca (noroeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur), Guerrero (suroeste), Puebla (sureste y suroeste), Veracruz (centro y sur) y Chiapas (este y sur).

Nayarit (sur), Guerrero (suroeste), Puebla (sureste y suroeste), Veracruz (centro y sur) y Chiapas (este y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora (centro), Sinaloa (sur), Durango (sur), Guanajuato (oeste y sur), Estado de México (suroeste), Morelos, Hidalgo y Tabasco (sureste).

Baja California, Sonora (centro), Sinaloa (sur), Durango (sur), Guanajuato (oeste y sur), Estado de México (suroeste), Morelos, Hidalgo y Tabasco (sureste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

La masa de aire frío asociada al frente provocará un refrescamiento temporal de temperaturas en regiones del norte, noreste, oriente y centro de México. | Foto: Especial GH.

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 90 a 110 km/h con rachas de 120 a 130 km/h: costas de Jalisco y Colima.

costas de Jalisco y Colima. Viento de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: costa de Baja California, Michoacán, disminuyendo durante el día.

costa de Baja California, Michoacán, disminuyendo durante el día. Viento de 40 a 60 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costa occidental de Baja California Sur (norte).

costa occidental de Baja California Sur (norte). Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Sonora y golfo de California.

Sonora y golfo de California. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Yucatán.

Pronóstico de Oleajes