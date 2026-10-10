El Tren Maya de carga se acerca a su primera gran prueba, comenzar a operar en 2027 y convertir sus nuevas terminales en una conexión para las mercancías del sureste, con la meta de mover 4.7 millones de toneladas en 2030

La Sedena proyecta que el Tren Maya de carga alcance su punto de equilibrio financiero en 2032, como parte de su plan de desarrollo operativo. (Tren Maya)

El proyecto contempla terminales logísticas en el sureste del país, nuevas vías ferroviarias y un libramiento en Cancún. La primera etapa incluye cuatro complejos y la segunda comenzará en 2027 con infraestructura en Chetumal y otros cinco puntos

El Tren Maya de carga prevé iniciar operaciones en 2027 y transportar 4.7 millones de toneladas de mercancías para 2030. De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el proyecto busca alcanzar su punto de equilibrio financiero en 2032, mientras avanza la construcción de terminales, vías ferroviarias y patios de maniobras en el sureste de México.

Según la información publicada por Sipse, el director general del Tren Maya, Manuel Jaime Ramírez Camacho, explicó que el proyecto contempla tres etapas de desarrollo, enfocadas en integrar las capacidades operativas, madurar el servicio y consolidar su funcionamiento. La estrategia se apoya en cuatro pilares: eficiencia y seguridad operacional, rentabilidad, normatividad y sostenibilidad.

Actualmente, la infraestructura de carga registra un 67% de avance global y mantiene la fecha de entrega prevista para diciembre de 2026, informó el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez.

El proyecto contempla cuatro estaciones, un ramal y un libramiento, como parte de la infraestructura necesaria para transportar mercancías y conectar distintos puntos de la región.

¿Qué terminales tendrá la primera etapa?

La primera etapa incluye cuatro complejos logísticos ubicados en Cancún, Palenque, Poxilá y Progreso. Estas instalaciones están diseñadas para concentrar distintas actividades relacionadas con el movimiento de mercancías, más allá de las maniobras ferroviarias.

Cada complejo contará con vías para recibir y despachar trenes, áreas de clasificación, andenes de intercambio, almacenes, recintos fiscalizados, talleres y destacamentos de la Guardia Nacional.

La terminal de Cancún será la más grande del circuito de carga y concentrará la mayor inversión de las cinco terminales consideradas en el proyecto.

Las cantidades reportadas para cada instalación son las siguientes:

Cancún: 7 mil 800.93 millones de pesos.

7 mil 800.93 millones de pesos. Progreso: 5 mil 158 millones de pesos.

5 mil 158 millones de pesos. Poxilá: 4 mil 812 millones de pesos.

4 mil 812 millones de pesos. Palenque: 4 mil 934 millones de pesos.

4 mil 934 millones de pesos. Chetumal: 5 mil 047 millones de pesos.

Aunque Chetumal forma parte de la infraestructura contemplada, su terminal multimodal corresponde a la segunda etapa del proyecto.

El Tren Maya de carga prevé iniciar operaciones en 2027 y alcanzar una capacidad de transporte de 4.7 millones de toneladas de mercancías para 2030. (Tren Maya)

¿Qué obras se realizan en Cancún?

En Cancún, los trabajos se concentran en la infraestructura ferroviaria, los patios de maniobras y la construcción de un libramiento de 9.6 kilómetros con cuatro carriles, ubicado al sur de la ciudad.

Esta vialidad conectará las carreteras federales 180, que conduce hacia Mérida, y 307, en dirección a Chetumal. Su función será facilitar el traslado de carga y contribuir a reducir el tránsito en la zona sur de Cancún.

La conexión forma parte de las obras complementarias para integrar el transporte ferroviario con las carreteras y otras vías de distribución de mercancías.

¿Cuántos kilómetros de vías contempla el proyecto?

La primera etapa incluye la construcción de 48.7 kilómetros de vía nueva entre Poxilá y Progreso, así como la rehabilitación de 18.9 kilómetros de vía entre Poxilá y Mérida.

A estas obras se suman 100 kilómetros de vías en patios interiores, destinados a las operaciones dentro de los complejos logísticos.

La segunda etapa comenzará en 2027 e incorporará la terminal multimodal de Chetumal y patios de operaciones en Valladolid, Escárcega, Xpujil, Pomuch y Tulum.

Con estas instalaciones, el proyecto busca ampliar su infraestructura para atender el movimiento de mercancías y fortalecer la conexión entre los puntos de carga y distribución.

El proyecto contempla terminales logísticas en Cancún, Palenque, Poxilá, Progreso y Chetumal para fortalecer el transporte de mercancías en el sureste de México. (Tren Maya)

¿Cuántos empleos ha generado la construcción?

De acuerdo con la Sedena, las obras del Tren Maya de carga han generado más de 13 mil 793 empleos directos, distribuidos en ocho frentes de trabajo.

La dependencia también reportó que 20% del personal que opera maquinaria y participa en los frentes de obra son mujeres.

La construcción de las terminales, las vías y las instalaciones complementarias forma parte de los trabajos necesarios para poner en funcionamiento el servicio de carga durante 2027.

¿Cuáles son las metas del Tren Maya de carga hasta 2032?

La estrategia de desarrollo contempla objetivos específicos para cada año, desde la construcción de infraestructura hasta la consolidación de las operaciones.

De acuerdo con la ruta presentada por la empresa, el calendario es el siguiente:

2023: inicio de operaciones del servicio de pasajeros.

inicio de operaciones del servicio de pasajeros. 2025: comienzo de la construcción de infraestructura de carga a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles.

comienzo de la construcción de infraestructura de carga a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles. 2027: inicio previsto de las operaciones de carga.

inicio previsto de las operaciones de carga. 2028: consolidación de la operación conjunta de carga y pasajeros.

consolidación de la operación conjunta de carga y pasajeros. 2029: ampliación de alianzas comerciales y fortalecimiento de la innovación tecnológica.

ampliación de alianzas comerciales y fortalecimiento de la innovación tecnológica. 2030: meta de transportar 4.7 millones de toneladas de mercancías.

meta de transportar 4.7 millones de toneladas de mercancías. 2031: estabilización de las operaciones de alta demanda y ampliación de la conectividad intermodal.

estabilización de las operaciones de alta demanda y ampliación de la conectividad intermodal. 2032: objetivo de alcanzar el punto de equilibrio financiero.

Estas fechas corresponden a las metas planteadas para el desarrollo del proyecto. El cumplimiento de los objetivos de transporte y rentabilidad dependerá de la evolución de las operaciones.

La infraestructura del Tren Maya de carga registra un avance global de 67%, con entrega de obras prevista para diciembre de 2026. (Tren Maya)

¿Cuántos pasajeros ha transportado el Tren Maya?

Durante su exposición, Ramírez Camacho informó que, desde el 16 de diciembre de 2023, el Tren Maya había transportado 2 millones 944 mil pasajeros.

También señaló que el sistema cuenta con mil 554 kilómetros de vías, 34 estaciones y 42 trenes.

En cuanto a los ingresos, el director general reportó que los acumulados desde enero hasta la fecha de su presentación sumaban 364 millones de pesos.

Estas cifras corresponden al servicio de pasajeros y a los ingresos reportados en esa exposición. La meta de transportar 4.7 millones de toneladas para 2030 se refiere al futuro servicio de carga, cuya infraestructura continúa en construcción.

El proyecto tiene como siguiente objetivo concluir las obras previstas para diciembre de 2026 y comenzar las operaciones de carga en 2027, con la meta de ampliar gradualmente su capacidad hasta alcanzar el equilibrio financiero en 2032.