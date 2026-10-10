El plástico que se desecha en CDMX podría tener una segunda vida en parques y espacios públicos tras aprobarse un exhorto para ampliar la instalación de bancas y macetas recicladas

La CDMX busca ampliar el uso de plástico reciclado para fabricar bancas, macetas y mobiliario destinado a parques y espacios públicos.

La capital genera más de 12 mil toneladas de residuos sólidos al día. El Congreso pidió ampliar el mobiliario urbano fabricado con plástico reciclado, aunque el acuerdo no establece presupuesto, plazos ni metas de instalación

El plástico que se desecha diariamente en la Ciudad de México podría convertirse en bancas, macetas y otros elementos de mobiliario urbano. El Congreso capitalino aprobó el 6 de octubre un exhorto para ampliar el uso de materiales reciclados en parques y espacios públicos, como parte de las acciones para aprovechar los residuos y reducir su impacto ambiental.

Según información de Infobae, la propuesta fue impulsada por el diputado del PRD Pablo Trejo Pérez y está dirigida a la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y a la Agencia de Gestión Integral de Residuos. El legislador pidió a ambas dependencias fortalecer las acciones para incorporar mobiliario elaborado con plástico recuperado en distintos puntos de la capital.

La Ciudad de México genera más de 12 mil toneladas de residuos sólidos al día, además de cerca de 14 mil toneladas diarias de desechos de construcción y demolición. Sin embargo, el exhorto aprobado se centra en el aprovechamiento de plásticos reciclados, no en convertir directamente todos esos residuos en mobiliario.

La propuesta plantea que los objetos destinados a la vía pública cumplan con criterios de seguridad, accesibilidad, durabilidad y sustentabilidad. No obstante, el acuerdo no establece una obligación directa para las dependencias ni fija un presupuesto, un calendario de instalación o una cantidad específica de bancas y macetas por colocar.

¿Qué propone el Congreso de CDMX para aprovechar los residuos?

La iniciativa busca que una mayor cantidad de plástico recuperado se utilice como materia prima para elaborar productos de uso cotidiano. Con ello, se pretende reducir los desechos que llegan a sitios de disposición final o que terminan en procesos de incineración.

Durante su intervención ante el Congreso, Trejo Pérez sostuvo que los plásticos deben dejar de considerarse únicamente basura y aprovecharse como materiales para fabricar nuevos productos.

El planteamiento se relaciona con la economía circular, un modelo que busca prolongar la vida útil de los materiales mediante la reutilización, la transformación y el reciclaje, en lugar de mantener un esquema basado en producir, consumir y desechar.

El diputado también hizo referencia a la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, publicada en 2023, así como a la legislación aprobada en 2026, que, de acuerdo con su exposición, establecen bases para avanzar en el aprovechamiento de los residuos.

Aunque la propuesta contempla extender el uso de mobiliario reciclado, no precisa qué volumen de plástico se necesitaría para fabricar cada pieza ni qué proporción de los residuos generados en la ciudad podría aprovecharse con este esquema.

Xochimilco y Coyoacán ya tienen bancas y macetas recicladas

La capital cuenta con experiencias previas de mobiliario elaborado con materiales recuperados. Como parte de los ejemplos mencionados por el legislador, en los embarcaderos de Cuemanco y Nativitas, en Xochimilco, se instalaron 100 bancas fabricadas con plástico reciclado.

También se colocaron bancas y macetas recicladas en la UTOPÍA Elena Poniatowska, en Coyoacán. Estos espacios fueron presentados como antecedentes del uso de materiales recuperados en áreas públicas.

La intención del exhorto es que estas acciones no se limiten a intervenciones puntuales y puedan extenderse a más parques, calles y zonas de convivencia de la Ciudad de México.

Para ello, el llamado se dirigió a la Secretaría de Obras y Servicios y a la Agencia de Gestión Integral de Residuos, con el objetivo de fortalecer las acciones relacionadas con el mobiliario urbano reciclado.

¿Cuándo llegarían las bancas y macetas recicladas a más parques?

Por ahora, no existe un calendario de instalación ni una lista de parques seleccionados derivada del exhorto aprobado el 6 de octubre. Tampoco se anunciaron metas numéricas, presupuesto asignado o una fecha para ampliar el programa.

El acuerdo constituye un llamado del Congreso capitalino a las dependencias señaladas para reforzar las acciones existentes. Por ello, su aprobación no significa que las nuevas bancas y macetas ya estén programadas para colocarse en toda la ciudad.

La propuesta busca impulsar un modelo en el que los residuos puedan convertirse en productos útiles para la población y reducir la necesidad de utilizar materias primas nuevas. El diputado planteó avanzar hacia el objetivo de “cero basura”, con un mayor aprovechamiento de los materiales recuperados.

El siguiente paso dependerá de las acciones que adopten las dependencias involucradas para ampliar el uso de mobiliario reciclado y definir, en su caso, dónde, cuándo y con qué recursos podría instalarse.