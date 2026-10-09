Veterán a influencers de la promoción de medicamentos para evitar que “la salud sea un negocio”, esta es la propuesta en el Senado

Fallas en la distribución de medicamentos obligaron a Birmex a mover casi 168 millones de piezas mientras proveedores enfrentaban retrasos y claves sin adjudicar. (Imagen hecha con IA de ChatGPT)

Esquivel Torres aclaró que su propuesta no pretende impedir que las personas hablen de salud en internet pero si evitar publicaciones patrocinadas y testimonios pagados.

MÉXICO. — La senadora del PAN, Laura Esquivel Torres, propuso prohibir que los influencers y creadores de contenido sin formación profesional en medicina promocionen medicamentos a cambio de dinero, regalos, viajes, descuentos u otros beneficios.

La iniciativa busca modificar tres leyes federales para regular este tipo de publicidad y evitar que las recomendaciones comerciales en redes sociales influyan en las decisiones de las personas sobre su salud.

De acuerdo con información publicada por El Universal, la legisladora por Michoacán planteó reformas a la Ley General de Salud, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la legislación en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

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Archivo GH

Su argumento es que los medicamentos no deben anunciarse bajo las mismas condiciones que la ropa, los cosméticos o los servicios de consumo, debido a que su uso inadecuado puede provocar daños a la salud.

Esquivel Torres aclaró que su propuesta no pretende impedir que las personas hablen de salud en internet ni que los creadores compartan información basada en evidencia. El objetivo, explicó, es evitar que la confianza de sus seguidores se utilice para vender medicamentos mediante publicaciones patrocinadas, testimonios pagados, códigos de descuento o enlaces comerciales.

La iniciativa abre el debate sobre los límites de la publicidad de medicamentos en redes sociales, la responsabilidad de quienes los recomiendan y la protección de los consumidores frente a mensajes comerciales que pueden confundirse con orientación médica.

¿Qué propone la senadora Laura Esquivel sobre los influencers?

La legisladora panista busca establecer restricciones para que los medicamentos no sean promocionados comercialmente por creadores de contenido que carezcan de formación profesional en medicina.

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La propuesta contempla cambios en tres ordenamientos legales:

Ley General de Salud: para abordar la regulación de la promoción de medicamentos desde el ámbito sanitario.

para abordar la regulación de la promoción de medicamentos desde el ámbito sanitario. Ley Federal de Protección al Consumidor: para atender los riesgos que pueden surgir cuando la publicidad influye en las decisiones de compra.

para atender los riesgos que pueden surgir cuando la publicidad influye en las decisiones de compra. Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión: para incorporar disposiciones relacionadas con la difusión de este tipo de contenidos.

De acuerdo con el planteamiento de la senadora, la restricción abarcaría recomendaciones realizadas a cambio de una contraprestación económica o de otros beneficios, como regalos y viajes.

La finalidad es diferenciar la información sobre salud de la publicidad comercial de medicamentos y evitar que una recomendación pagada se interprete como una indicación profesional.

La propuesta es una iniciativa legislativa, no una prohibición que ya esté vigente. Para conocer sus efectos legales será necesario revisar el texto formal presentado y el resultado de su trámite en el Congreso.

¿Por qué quieren impedir que los influencers recomienden medicamentos?

Esquivel Torres argumentó que la popularidad en redes sociales no sustituye la preparación profesional necesaria para orientar a una persona sobre el uso de medicamentos.

Para explicar su postura, comparó las recomendaciones sobre salud con otros servicios profesionales.

“Si tu coche se descompone, nunca le preguntarías a un ‘influencer’ cómo arreglarlo, lo lógico es que lo lleves al mecánico. Si tienes un problema legal, no vas con el creador de contenido con más seguidores para que te resuelva el asunto, buscas un abogado. Entonces, ¿por qué deberíamos confiarle nuestra salud a un ‘influencer’ que recibió un pago por recomendarte un medicamento?”, expresó.

Con este argumento, la senadora cuestionó que una persona pueda recomendar un producto farmacéutico sin contar con la preparación necesaria para evaluar sus indicaciones, riesgos y posibles efectos adversos.

El planteamiento también pone atención en la relación comercial entre las marcas y los creadores de contenido. Una recomendación puede parecer una experiencia personal o un consejo espontáneo, aunque en realidad forme parte de una campaña publicitaria.

Entre las prácticas que la iniciativa busca atender se encuentran:

Publicaciones patrocinadas para promocionar medicamentos.

Testimonios pagados sobre sus supuestos beneficios.

Códigos de descuento vinculados con la compra de productos.

Enlaces comerciales o de suscripción que generan beneficios para quien recomienda.

Promociones que presentan un medicamento como cualquier otro artículo de consumo.

La preocupación central es que el público no siempre distinga entre una opinión personal, una recomendación profesional y un anuncio pagado.

¿La iniciativa busca censurar los contenidos de salud en redes sociales?

La senadora sostuvo que su propuesta no pretende prohibir las conversaciones sobre salud ni impedir que los creadores de contenido compartan información con sus audiencias.

“Y quiero ser muy clara: con esta iniciativa no pretendo censurar a nadie. No busco prohibir que se hable de salud, ni que especialistas o creadores de contenido compartan información básica basada en evidencia”, señaló.

Esquivel Torres reconoció que las redes sociales permiten difundir información, facilitar el aprendizaje y conectar a personas con intereses comunes.

“Soy consciente que las redes sociales son una herramienta extraordinaria. Nos ayudan a informarnos, a educarnos y a acercarnos unos a otros. También son un espacio donde uno descubre marcas, productos y muchas cosas, que a veces mejoran nuestra vida”, expuso.

Su planteamiento busca establecer una diferencia entre hablar de salud y recibir un beneficio por recomendar un medicamento.

El aseguramiento incluye el inmueble, equipo hospitalario y una gran cantidad de medicamentos controlados. | Crédito: Unsplash

Sin embargo, para determinar cómo se aplicaría esa distinción será necesario conocer los alcances precisos del texto legislativo, incluidos los criterios para identificar la publicidad comercial y las condiciones que se exigirían a quienes divulgan información sanitaria.

¿Qué riesgos existen al comprar medicamentos recomendados por influencers?

Los medicamentos pueden producir beneficios cuando se utilizan de acuerdo con sus indicaciones, pero también pueden ocasionar daños si se consumen sin considerar las condiciones de cada persona.

La senadora advirtió que estos productos no deben promocionarse bajo la misma lógica que otros artículos comerciales.

“Un medicamento no es un cosmético, no es una prenda de ropa o no es un restaurante. Los medicamentos pueden aliviar, pero también pueden causar daños graves si no se usan adecuadamente”, afirmó.

El riesgo de una recomendación comercial es que el consumidor puede interpretar la experiencia de otra persona como una prueba de que un producto funcionará de la misma manera en su caso.

Antes de utilizar un medicamento recomendado en redes sociales, conviene considerar los siguientes puntos:

Consulte a un profesional de la salud para determinar si el producto es adecuado para su situación.

para determinar si el producto es adecuado para su situación. Revise las indicaciones, contraindicaciones y advertencias del medicamento.

No sustituya un tratamiento prescrito por una recomendación encontrada en internet.

Desconfíe de las promesas de curación garantizada o de resultados iguales para todas las personas.

Distinga entre una experiencia personal y la evidencia científica sobre la eficacia y seguridad de un producto.

Estos cuidados son relevantes independientemente de que la persona que recomienda el producto reciba dinero o algún otro beneficio.

¿Cómo se promocionan actualmente los medicamentos en redes sociales?

La senadora señaló que algunos medicamentos se anuncian en plataformas digitales mediante formatos similares a los que se utilizan para vender productos de consumo cotidiano.

Entre las prácticas que mencionó están las publicaciones patrocinadas, los testimonios pagados, los códigos de descuento y los enlaces de suscripción.

Estos formatos pueden hacer que un mensaje publicitario se presente como una recomendación personal. Por eso, resulta importante identificar quién está detrás de una publicación y si existe una relación comercial con la marca.

Para evaluar un contenido relacionado con medicamentos, conviene preguntarse:

¿La publicación identifica que se trata de publicidad?

¿La persona explica de dónde obtiene la información sobre el producto?

¿Presenta riesgos y contraindicaciones o solamente habla de beneficios?

¿Promete resultados sin explicar las condiciones de uso?

¿Recomienda consultar a un profesional de la salud cuando corresponde?

Estas preguntas ayudan a valorar el contenido, pero no sustituyen la revisión de las disposiciones sanitarias aplicables a cada producto.

¿Qué falta para que la prohibición entre en vigor?

La iniciativa plantea reformas a tres leyes federales, por lo que su alcance dependerá del procedimiento legislativo y de la redacción que finalmente se apruebe.

Entre los aspectos que será importante conocer están:

El texto definitivo de la propuesta , para determinar qué conductas quedarían prohibidas.

, para determinar qué conductas quedarían prohibidas. Los criterios para establecer quién puede promocionar medicamentos y bajo qué condiciones.

Las obligaciones que tendrían los creadores de contenido, las marcas y las plataformas.

Las autoridades responsables de vigilar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

Las sanciones que podrían aplicarse en caso de incumplimiento, si así lo establece la reforma.

La información difundida sobre la iniciativa no precisa el régimen de sanciones ni todos los criterios que se utilizarían para distinguir la divulgación sanitaria de la publicidad comercial.

Por ello, no es posible afirmar que todos los contenidos sobre medicamentos publicados por personas sin título de medicina quedarían prohibidos. El alcance dependerá de lo que establezca el texto legislativo y de su eventual aprobación.

¿Qué deben tener en cuenta los consumidores mientras se discute la iniciativa?

Mientras se define el futuro de la propuesta, las personas pueden adoptar medidas para evitar que una promoción comercial influya en sus decisiones sobre medicamentos.

Las recomendaciones principales son:

No iniciar un tratamiento únicamente porque lo recomienda una persona con muchos seguidores.

Consultar a profesionales de la salud sobre la conveniencia de utilizar un medicamento.

Revisar la información autorizada del producto y sus advertencias.

Identificar las publicaciones patrocinadas y los posibles intereses comerciales detrás de ellas.

Evitar productos que prometan curar enfermedades sin sustento verificable.

La iniciativa de Laura Esquivel Torres busca establecer límites a la promoción comercial de medicamentos por parte de influencers y otros creadores de contenido sin formación profesional en medicina. Su argumento es que la popularidad digital no equivale a una preparación sanitaria y que una recomendación pagada no sustituye el criterio de un profesional de la salud.

El siguiente paso será conocer el desarrollo legislativo de la propuesta y las condiciones específicas que, en su caso, se incorporen a las leyes federales.