Claudia Sheinbaum señaló a Felipe Calderón de abrirle las puertas de México a agencias de Estados Unidos

Sheinbaum acusa a Calderón de permitir operaciones de agencias de EU en México y defiende la soberanía nacional. | AP

La presidenta ha sostenido que ese modelo de colaboración abrió espacio para que personal extranjero participara en actividades que deben quedar bajo el control de las instituciones mexicanas.

MÉXICO. — La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a cuestionar al expresidente Felipe Calderón por la participación de agencias estadounidenses en México durante su gobierno y defendió que la cooperación con Estados Unidos se mantenga bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.

Durante su conferencia matutina de este viernes 9 de octubre, la mandataria también informó que abordó temas de seguridad fronteriza, combate al fentanilo y comercio con el embajador estadounidense Ronald Johnson, durante una reunión con empresarios.

Además, anunció que tendrá un encuentro de trabajo con el diplomático y el secretario de Relaciones Exteriores para revisar asuntos específicos de la agenda bilateral.

Fotografías de archivo de Claudia Sheinbaum y Felipe Calderón

De acuerdo con información de la agencia de noticias EFE, la reunión con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México (AmCham) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se centró en la atracción de inversiones, la Ley de Ingresos y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum aprovechó el encuentro para exponer los resultados que atribuye a la cooperación en seguridad, entre ellos una reducción de 98% en los cruces irregulares de personas hacia la frontera estadounidense y una disminución de 75% en las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos, según las cifras que presentó.

La mandataria sostuvo que México debe aprender de su historia para evitar que gobiernos extranjeros intervengan en decisiones nacionales. Al mismo tiempo, reiteró que su administración mantendrá la coordinación con Washington, pero sin permitir que agentes estadounidenses realicen operaciones de seguridad por cuenta propia en territorio mexicano.

La reunión en Washington reforzó la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Foto: X/@OHarfuch

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Felipe Calderón y las agencias de Estados Unidos?

Sheinbaum acusó al expresidente Felipe Calderón de haber permitido una participación amplia de agencias estadounidenses en tareas de inteligencia y seguridad durante su administración, que transcurrió de 2006 a 2012.

La presidenta ha sostenido que ese modelo de colaboración abrió espacio para que personal extranjero participara en actividades que, según su postura, deben quedar bajo el control de las instituciones mexicanas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria defendió la soberanía como un principio que debe orientar las decisiones del Gobierno y la relación con otras naciones.

“No es retórica la presencia de la soberanía, es [parte] de nuestra historia y tenemos que defenderla así. No es un instrumento para no hablar de otras cosas, son principios que deben estar siempre”, expresó.

¡Zafo que mi estrategia sea como la de Calderón!: Sheinbaum asegura que su gobierno construye la paz. | Crédito: Presidencia/X @FelipeCalderon

La presidenta también recordó que México ha enfrentado presiones de potencias extranjeras en distintos momentos de su historia.

“Yo he dicho ‘pueblo que no tiene memoria, no tiene brújula’. Porque la historia está ahí. México ha tenido muchos amagos de potencias extranjeras, particularmente en el siglo XIX, pero también en el siglo XX”, agregó.

Las declaraciones se enmarcan en la discusión sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad y el papel que deben desempeñar las autoridades mexicanas en las operaciones realizadas dentro del país.

¿Qué cuestiona Sheinbaum de la cooperación con agencias estadounidenses durante el gobierno de Calderón?

La presidenta ha señalado que durante el sexenio de Calderón se permitió que agencias de Estados Unidos participaran en actividades de inteligencia, planeación y ejecución de operaciones en México.

En declaraciones anteriores, Sheinbaum mencionó la colaboración con instituciones como la Secretaría de Marina y la entonces Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna.

También ha relacionado sus críticas con la operación Rápido y Furioso, mediante la cual autoridades estadounidenses introdujeron armas a México con dispositivos de rastreo, con el propósito de seguir su recorrido hasta grupos delictivos. La operación fue cuestionada por la pérdida de control sobre parte de ese armamento.

La posición de la actual administración es que la cooperación internacional debe realizarse mediante acuerdos entre gobiernos y bajo el marco jurídico mexicano, sin que agentes extranjeros asuman directamente funciones operativas dentro del territorio nacional.

Crédito: Presidencia/Especial

En ese sentido, Sheinbaum ha defendido un modelo basado en la coordinación institucional y no en la subordinación de las autoridades mexicanas a las de Estados Unidos.

¿Qué temas abordaron Sheinbaum y el embajador Ronald Johnson?

La presidenta informó que se reunió con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, durante un encuentro con representantes del sector empresarial celebrado el jueves 8 de octubre.

La reunión contó con la participación de representantes de AmCham y del Consejo Coordinador Empresarial. Según explicó Sheinbaum, el objetivo principal fue conversar sobre las condiciones para atraer inversiones y revisar asuntos económicos y comerciales.

Entre los temas abordados estuvieron:

Atracción de inversiones: las condiciones para impulsar proyectos empresariales en México.

las condiciones para impulsar proyectos empresariales en México. Ley de Ingresos: aspectos relacionados con la política de ingresos del Gobierno mexicano.

aspectos relacionados con la política de ingresos del Gobierno mexicano. T-MEC: la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Seguridad fronteriza: los resultados que el Gobierno mexicano atribuye a la cooperación bilateral.

los resultados que el Gobierno mexicano atribuye a la cooperación bilateral. Combate al tráfico de drogas: las acciones realizadas para reducir el flujo de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.

Sheinbaum aclaró que el formato del encuentro fue colectivo y que no se trató de una reunión bilateral dedicada exclusivamente a asuntos de seguridad.

“Fue una reunión en donde participó él (Johnson) con empresarios y ya tendremos una reunión particular”, indicó.

La mandataria agregó que próximamente se reunirá con el embajador y el secretario de Relaciones Exteriores para tratar asuntos específicos de la relación entre ambos países.

¿Cuándo se reunirán Sheinbaum y Ronald Johnson para tratar temas de seguridad?

La presidenta anunció que sostendrá una reunión de trabajo con Ronald Johnson y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

El objetivo será revisar asuntos particulares que no pudieron abordarse a detalle durante el encuentro con los empresarios.

“Pronto con el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador para ver temas particulares”, señaló.

Sheinbaum responde a mensaje del embajador Ronald Johnson y le recuerda que los asuntos políticos de México corresponden únicamente a los mexicanos y deben resolverse sin intervención extranjera

Aunque Sheinbaum confirmó que la reunión se realizará próximamente, no precisó una fecha ni una agenda definitiva.

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El encuentro permitirá dar seguimiento a temas de seguridad y cooperación bilateral, en un contexto en el que el Gobierno mexicano insiste en que cualquier colaboración con Estados Unidos debe respetar la legislación nacional y las atribuciones de sus instituciones.

Sheinbaum reporta una reducción de 98% en los cruces irregulares hacia EU

Durante su explicación sobre la cooperación bilateral, la presidenta afirmó que los cruces irregulares de personas hacia la frontera estadounidense disminuyeron 98%.

La mandataria atribuyó este resultado al trabajo conjunto entre ambos gobiernos y a las acciones que México ha puesto en marcha para evitar que las personas migrantes continúen su recorrido hacia el norte.

Entre las medidas mencionadas se encuentran los esfuerzos para ofrecer alternativas de trabajo en México y facilitar el regreso de las personas a sus lugares de origen.

La cifra presentada por Sheinbaum corresponde a un indicador que atribuyó a la cooperación entre ambos países. Para interpretarla con precisión, es necesario conocer el periodo de comparación, la fuente estadística y si se refiere a encuentros registrados por las autoridades estadounidenses u otra medición migratoria.

Por ello, el porcentaje debe entenderse como un dato presentado por la mandataria, no como una medición que por sí sola describa todos los movimientos migratorios entre ambos países.

¿Por qué Sheinbaum afirma que disminuyeron 75% las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos?

Otro de los datos que presentó la presidenta fue una reducción de 75% en las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos.

Sheinbaum relacionó la disminución con los operativos que realizan las autoridades mexicanas para combatir el tráfico de drogas.

“La incautación de fentanilo en Estados Unidos ha disminuido 75 por ciento porque hay operativos de este lado”, sostuvo.

Incautan 29 kilos de pastillas de fentanilo en garita de Nogales. Foto: Especial

La declaración plantea una relación entre las acciones de seguridad realizadas en México y los resultados registrados por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, para establecer con precisión las causas de la variación también es necesario considerar el periodo analizado, las cantidades incautadas y los cambios en las rutas y los métodos utilizados por las organizaciones criminales.

Una reducción en las incautaciones no demuestra por sí sola que el tráfico de la sustancia haya disminuido en la misma proporción, pues las cantidades decomisadas también dependen de la actividad de las autoridades y de las condiciones del mercado ilegal.

¿Qué son las operaciones espejo en la frontera entre México y Estados Unidos?

Sheinbaum también destacó la implementación de las llamadas “operaciones espejo” en la franja fronteriza.

Este término se refiere a acciones coordinadas que realizan autoridades de ambos países en sus respectivos territorios para atender problemas de seguridad compartidos.

La presidenta señaló que este tipo de coordinación se desarrolla en el contexto de las acciones de vigilancia fronteriza y del despliegue de fuerzas estadounidenses en esa zona.

El planteamiento del Gobierno mexicano es que las instituciones de cada país actúen dentro de su propio territorio, pero mantengan comunicación e intercambio de información para atender amenazas comunes.

La diferencia central, según la postura de Sheinbaum, es que la coordinación bilateral no debe convertirse en una autorización para que personal estadounidense realice operativos de manera independiente en México.

¿Cuáles son los principios que Sheinbaum defiende en la relación con Estados Unidos?

La presidenta reiteró que la colaboración con Washington debe mantener cuatro principios:

Integridad territorial: respeto a las fronteras y al territorio de cada país.

respeto a las fronteras y al territorio de cada país. Respeto a la soberanía: reconocimiento de la autoridad de México para tomar decisiones dentro de su territorio.

reconocimiento de la autoridad de México para tomar decisiones dentro de su territorio. Confianza mutua: cooperación entre ambos gobiernos mediante canales institucionales.

cooperación entre ambos gobiernos mediante canales institucionales. Coordinación sin subordinación: trabajo conjunto sin que las autoridades mexicanas queden sujetas a decisiones unilaterales de Estados Unidos.

Estos principios también orientan la postura del Gobierno mexicano frente a los asuntos comerciales y de seguridad.

La mandataria sostuvo que ambos países han logrado avances en distintas áreas y que la cooperación debe continuar, siempre dentro del marco jurídico aplicable.

“Eso es lo que comenté en la reunión y también muchos otros temas que hemos avanzado en el tema comercial”, señaló al referirse a la conversación con los empresarios y el embajador estadounidense.

¿Qué sigue en la relación entre México y Estados Unidos?

Los próximos encuentros entre Sheinbaum, Ronald Johnson y el secretario de Relaciones Exteriores permitirán dar seguimiento a los asuntos pendientes de la agenda bilateral.

En materia de seguridad, el Gobierno mexicano busca mantener la coordinación para atender el tráfico de drogas y los movimientos migratorios, mientras insiste en que las operaciones dentro del país deben quedar a cargo de las instituciones nacionales.

En el ámbito económico, la relación continuará marcada por la atracción de inversiones, la política de ingresos y el T-MEC.

La postura de Sheinbaum combina la defensa de la soberanía con la continuidad de la cooperación bilateral. Su argumento es que México puede trabajar con Estados Unidos para atender problemas comunes sin permitir que las decisiones nacionales dependan de autoridades extranjeras.

El siguiente paso será conocer los resultados de la reunión de trabajo anunciada con el embajador Ronald Johnson y el canciller Roberto Velasco, así como los avances que ambos gobiernos reporten en seguridad fronteriza, combate al tráfico de drogas y comercio.