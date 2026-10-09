Senado NO retirará el fuero a Enrique Inzunza y rechaza solicitud ciudadana señalando que “corresponde a cada funcionario”

El senador Enrique Inzunza Cázarez informó que se separa del grupo parlamentario de Morena. | Crédito: X (@Inzunza Cazarez)

Más de 26 mil firmas exigían que deje el Senado pero esto respondió la Cámara Alta.

MÉXICO. — El Senado de la República respondió a una petición ciudadana para que el morenista Enrique Inzunza Cázarez deje su escaño y enfrente la justicia sin fuero político, pero no atendió la solicitud de una audiencia con el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez.

La iniciativa, creada en la plataforma Change.org, acumula más de 26 mil firmas y surgió tras las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico que enfrenta el legislador por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por El Universal, la respuesta de la Cámara Alta se centró en señalar que la decisión de solicitar licencia al cargo corresponde a cada senador, con fundamento en la legislación que regula el funcionamiento del Congreso y del Senado.

Enrique Inzunza respondió a las 23 mil 500 firmas entregadas al Senado para pedir su salida del cargo. Foto: Archivo

El documento no resuelve la exigencia ciudadana de que Inzunza se separe de sus funciones ni ofrece una respuesta específica sobre la audiencia solicitada.

La contestación provocó críticas de Vania Pérez Morales, extitular del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y autora de la petición, quien cuestionó que el Senado no respondiera directamente a las demandas de quienes respaldaron la iniciativa.

¿Por qué piden que Enrique Inzunza deje el Senado?

La petición ciudadana busca que el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, se separe de su escaño y enfrente las acusaciones que se le atribuyen sin la protección del fuero parlamentario.

El planteamiento cobró fuerza después de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran por presuntos acuerdos con el narcotráfico. Estas acusaciones deben distinguirse de una sentencia judicial: los señalamientos no acreditan por sí mismos la responsabilidad penal del legislador.

La iniciativa fue publicada en Change.org el 26 de agosto bajo el nombre “Acusado de narcotráfico, Inzunza debe dejar el Senado”.

El Senador con licencia, Enrique Inzunza, cobrará por cheque y no por transferencia mientras Morena lo mantiene fuera de la Permanente por el caso ligado al Cártel de Sinaloa. | Crédito: X @InzunzaCazarez/Canva

Entre sus principales objetivos están:

Exigir que Inzunza se separe de su cargo legislativo.

Solicitar que enfrente las acusaciones sin fuero político.

Pedir al Senado que atienda la demanda ciudadana.

Obtener una audiencia con el presidente de la Mesa Directiva para exponer las exigencias de los firmantes.

La campaña continúa abierta y, según los datos citados en la información original, sumaba 26 mil 322 firmas al momento del reporte.

¿Qué respondió el Senado a la petición de más de 26 mil ciudadanos?

La contestación oficial está contenida en un oficio fechado el 1 de octubre y firmado por Luis Genaro Vásquez Rodríguez, director general de Asuntos Jurídicos del Senado.

En el documento, la Cámara Alta argumentó que la decisión de solicitar licencia al cargo corresponde a cada integrante de la institución.

El escrito señala:

“Se concluye que la decisión respecto de la solicitud de licencia corresponde a cada senador, por lo que tales peticiones se encuentran sujetas a las disposiciones que regulan el ejercicio y la permanencia en el cargo de las y los Senadores”.

Enrique Inzunza Cázarez reapareció en actividades del Senado en una reunión virtual de la Comisión de Justicia. | Foto: Especial/Captura de pantalla

Con esta respuesta, el Senado remitió la decisión a las disposiciones que regulan el ejercicio del cargo legislativo, en lugar de pronunciarse directamente sobre la exigencia de separación de Inzunza.

Para fundamentar su postura, el área jurídica citó las siguientes normas:

Artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , relacionado con el ejercicio de las funciones de los legisladores.

, relacionado con el ejercicio de las funciones de los legisladores. Artículos 6, 11, 12 y 14 del Reglamento del Senado de la República, que establecen disposiciones sobre las funciones y actividades parlamentarias.

Según el oficio, los senadores ejercen sus funciones conforme al marco jurídico aplicable. Por ello, la decisión sobre una solicitud de licencia corresponde a cada legislador.

Vania Pérez Morales acusa al Senado de responder con evasivas

La respuesta generó inconformidad entre quienes impulsan la campaña. Vania Pérez Morales, quien encabezó el Sistema Nacional Anticorrupción, cuestionó públicamente la forma en que la Cámara Alta atendió la petición.

En su cuenta de X, la promotora escribió:

“¡26,183 ciudadanos exigen respuestas y el Senado responde con evasivas!”

Pérez Morales explicó que la solicitud no se limitaba a pedir la separación del senador, sino que también incluía una petición de audiencia con Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva.

Sobre ese punto, reclamó que la Cámara Alta no respondiera a la solicitud de reunión.

En otro mensaje, expresó:

“¡Y ni siquiera respondieron a nuestra solicitud de audiencia! La omisión y el silencio frente a acusaciones tan graves también son una forma de complicidad política. ¿Así responde el Senado a más de 26 mil ciudadanos que exigen justicia? ¿Ustedes cómo interpretarían esta respuesta?”

Las declaraciones corresponden a la postura de Pérez Morales frente al oficio. Su señalamiento sobre una posible complicidad política constituye una valoración de la promotora y no una conclusión judicial sobre la actuación del Senado.

¿Cuándo entregaron las firmas contra Enrique Inzunza?

El 29 de septiembre, un grupo de ciudadanos de Sinaloa acudió al Senado para entregar las firmas reunidas hasta ese momento.

La comitiva estuvo integrada por ciudadanos, activistas y abogados, acompañados por la senadora del PRI Paloma Sánchez y por Vania Pérez Morales.

Durante esa visita, el grupo presentó cerca de 23 mil 500 firmas para exigir que Inzunza se separara de su escaño.

La cifra aumentó posteriormente, de acuerdo con los datos de la campaña en Change.org, hasta alcanzar 26 mil 322 adhesiones.

La diferencia entre ambos registros corresponde a los distintos momentos de la recolección: las firmas entregadas el 29 de septiembre y el total reportado después en la plataforma.

La iniciativa continúa recibiendo apoyos de personas que buscan que el caso tenga consecuencias políticas y que las acusaciones sean atendidas por las autoridades competentes.

¿El fuero impide que Enrique Inzunza sea investigado?

El fuero constitucional es una figura jurídica vinculada con la protección del ejercicio de determinadas funciones públicas. No debe confundirse automáticamente con una exención general de responsabilidad penal.

En el debate sobre Inzunza, los promotores de la petición sostienen que el legislador debe dejar su cargo para enfrentar las acusaciones sin fuero político.

Sin embargo, la separación del escaño y la eventual eliminación de una protección constitucional son cuestiones jurídicas distintas. Solicitar licencia no equivale necesariamente a retirar el fuero, por lo que el alcance de cualquier medida debe analizarse conforme a la Constitución y las normas aplicables.

Asimismo, la existencia de acusaciones provenientes de Estados Unidos no significa, por sí sola, que haya una sentencia condenatoria en México.

Para conocer el estado jurídico del caso es necesario distinguir entre los señalamientos de las autoridades estadounidenses, las actuaciones que puedan realizar las instituciones mexicanas y las resoluciones que emitan los tribunales competentes.

¿Qué sigue para la petición ciudadana contra el senador de Morena?

La respuesta del Senado no significa que la campaña haya concluido. La iniciativa de Change.org continúa abierta y mantiene su objetivo de reunir apoyos para exigir que Inzunza deje su escaño.

Hasta el momento descrito en la información publicada, los principales puntos pendientes son:

La solicitud de audiencia: los promotores reclaman que el Senado no respondió de manera específica a su petición de reunión con Higinio Martínez.

los promotores reclaman que el Senado no respondió de manera específica a su petición de reunión con Higinio Martínez. La separación del cargo: la Cámara Alta señaló que la decisión de solicitar licencia corresponde al propio senador.

la Cámara Alta señaló que la decisión de solicitar licencia corresponde al propio senador. El estado de las acusaciones: los señalamientos contra Inzunza deben evaluarse a través de los procedimientos y las autoridades competentes.

los señalamientos contra Inzunza deben evaluarse a través de los procedimientos y las autoridades competentes. La respuesta institucional: los ciudadanos buscan que el Senado atienda sus exigencias y explique qué acciones puede adoptar dentro de sus atribuciones.

El caso plantea una discusión sobre la respuesta de las instituciones legislativas ante las solicitudes ciudadanas y los límites de las peticiones para que un representante popular deje su cargo.

Por ahora, el oficio del 1 de octubre establece la postura jurídica del Senado sobre las solicitudes de licencia, mientras que Vania Pérez Morales mantiene sus críticas por la falta de una respuesta directa a la audiencia solicitada y a la exigencia de que el legislador enfrente las acusaciones sin fuero político.